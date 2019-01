Corina Creţu: ,,Când am preluat mandatul, absorbția era de 47%, acum este de 18%”

Corina Crețu, comisarul european pentru Dezvoltare Regională, se arată dezamăgită de ritmul lent în care s-au derulat și implementat programele cu finanțare europeană în România.

Aceasta consideră că responsabilitatea aparține sută la sută autorităților naționale,potrivit declarațiilor făcute joi, la Cluj-Napoca, la o conferință despre politica de coeziune.

”Încă de la începutul mandatului meu am spus că este important să folosim acești bani în interesul și beneficiul cetățenilor. (…) Am făcut tot ce a depins omenește posibil pentru îmbunățirea ratei de absorbție. Sunt puțin dezamăgită de ritmul lent în care s-au derulat și implementat programele de către România.(…) Când am preluat mandatul absorbția era de 47%, acum este de 18% net pe lucrări efectuate. Potrivit responsabilității partajate, UE asigură finanțarea pentru proiecte de calitate, dar când vine vorba de realizarea proiectelor și implementarea lor, responsabilitatea este sută la sută a statelor membre. În ultima perioadă am creat mai multe planuri de acțiune împreună cu autoritățile române pentru a îmbunătăți calitatea și implementarea proiectelor”, a declarat oficialul.

Consiliul European va fi alături de România și după 2020, potrivit acesteia, iar în propunerea CE pentru bugetul 2021 – 2027 s-a reușit menținerea aceluiași indicator de calcul care se bazează pe PIB pe cap de locuitor, astfel că țara noastră va avea alocate 27 de miliarde de euro, cu 8% în plus față de actuala perioadă.