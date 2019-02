Cooperarea dintre România şi Israel, o preocupare pentru opoziţie

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a avut, marţi, o întâlnire cu noul ambasador al Israelului în România, David Saranga, cu care a discutat despre aprofundarea relaţiilor bilaterale dintre cele două ţări în toate domeniile.

,,Am avut bucuria de a-l avea, astăzi, ca oaspete, pe noul ambasador al statului Israel în România, domnul David Saranga, care este un foarte bun cunoscător al situaţiei din ţara noastră şi am avut plăcerea de a discuta chiar în limba română. Domnia sa cunoaşte bine România şi are o vastă experienţă diplomatică în Uniunea Europeană şi în Statele Unite ale Americii. Am discutat despre relaţia de prietenie consolidată dintre ţările noastre şi despre modalităţile prin care putem aprofunda cooperarea dintre România şi Israel în toate domeniile”, a scris Orban pe Facebook.

Investiţii israeliene în România

Firmele israeliene sunt implicate în numeroase proiecte de cooperare în ţara noastră, în domenii de activitate prioritare precum lucrări de infrastructură, industrie, exploatarea lemnului şi producţia de mobilier, construcţii, turism şi agricultură.

Potrivit MAE, statul Israel ocupă locul 33 în clasamentul investiţiilor străine directe. În România îşi desfăşoară activitatea 6.943 societăţi comerciale cu participare israeliană la capitalul social. Valoarea investiţiilor israeliene directe este de peste 82,6 milioane USD (31 decembrie 2015), reprezentând capitalul social subscris de societăţile comerciale cu participare israeliană.

Principalele firme israeliene prezente în România:

Industrie: grupul Strauss – Elite Ltd., Gat Foods Ltd., The Central Bottling Ltd (industria alimentară), Elbit System, Israeli Aircraft Industry (aeronautică), Hod Metals Ltd., Brand Industries Ltd. (metalurgie), Sano Group (produse pentru menaj).

Infrastructură: Tahal Group, Solel Boneh, Roichman Bros.

IT&C: Amdocs, Alvarion, Tadiran, Nortel, Gilat, Motorola.

Proiecte imobiliare: Africa – Israel Investment, Danya Cebus, Elbit Imaging, Neocity Group, Adama Holding, G.T.C., B.S.R. Europe, Beny Steinmetz Group(prin două filiale), Ashtrom Group, Aura Investments.

Diverse firme israeliene sau investitori particulari au realizat, de asemenea, proiecte în domeniul agriculturii (sere de legume, ferme) şi al turismului (achiziţionare de unităţi hoteliere în procesul de privatizare sau post-privatizare, în Bucureşti, Valea Prahovei, Braşov etc).