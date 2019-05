Continuă scandalul pe piața taximetriei

După ce, în urmă cu o zi au fost vehiculate informații conform cărora circulația în regim de ride-sharing va deveni imposibilă datorită blocării aplicațiilor Uber, Bolt și Clever ca urmare a intrării în vigoare a reglementărilor făcute de Guvern prin ordonanţa de modificare a legii taximetriei, scandalul taximetriei se perpetuează, fiind întreținut de declarațiile părților implicate.

Clever, una dintre cele mai importante aplicații de transport din România, a declarat că își va continua activitatea pe plan local în ciuda intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență care aduce modificări Legii taximetriei nr. 38/2003.

Aplicația mobilă Clever funcționează exclusiv în colaborare cu șoferi autorizați, fie că sunt șoferi de taxi sau șoferi în regim rent a car, oferind pasagerilor acces simplu și rapid la cele mai bune variante de transport disponibile, respectând parametrii legislației în vigoare.

Compania se află în discuții constante cu Guvernul despre necesitatea reglementării transportului alternativ, ca soluție complementară de transport și care are nevoie de reglementare specifică.

Președintele COTAR , Vasile Stefănescu, a replicat că: „Ne bucură că nu îi deranjează aplicarea legilor în România. Nimeni nu este mai presus de lege. Mai mult decât atât, se remarcă implicarea unor entități politice care instigă la nerespectarea legii într-o țară care este democrată. Se presupune că într-o țară democrată trebuie să se respecte legea.”

„Timp de 4 ani autoritățile nu au stopat acest fenomen. Legea trebuia să se respecte încă din data de 20 decembrie 2016.”, a mai declarat acesta pentru Curierul Național.

La rândul său, Uber a declarat că ordonanța nu schimbă cu nimic lucrurile în ceea ce îi privește și că „vom continua să operăm ca până acum. Mai mult, Guvernul și-a exprimat clar intenția de a reglementa sectorul de ridesharing printr-o ordonanță separată, în săptămânile următoare”.

În același timp, reprezentanții Bolt continuă să își desfășoare activitatea în toate orașele din România în care operează. „Șoferii parteneri pot în continuare să conducă pe platforma Bolt, iar pasagerii au posibilitatea să călătorească în oraș într-un mod convenabil și accesibil.”.

Ministrul Transporturilor spune că şoferii care folosesc UBER, Bolt și Clever nu sunt scoşi din joc şi că legea a fost prost interpretată. Răzvan Cuc promite acum o ordonanţă de urgenţă pentru ridesharing. Iniţial autorităţile au anunţat că acesta va fi dată până la intrarea în vigoare a modificărilor pentru legea taximetriei, conform digi24.ro

„Ce am reglementat noi până în prezent nu interzice UBER să funcționeze pe piață. Am discutat cu cei de la UBER, am stabilit că săptămâna viitoare vom avea o altă întâlnire pentru a finaliza și a integra aceste observații”, a spus Răzvan Cuc. „Am văzut că toată lumea a spus că s-a interzis UBER, nu! Noi am dat o ordonanță care vine să combată pirateria. Dar eu știu că la UBER, când faci o comandă, se face plata online, se eliberează o dovadă că ai făcut plata online, deci nu sunt pirați, asta vă spun”, a continuat el conform sursei citate.

Ministrul transporturilor i-a îndemnat pe șoferii care au luat amenzi să le conteste în instanță, oferindu-le și un exemplu personal: „Să știți că și eu am fost amendat de poliție și am contestat când am considera că mi s-a făcut o nedreptate”, le-a transmis acesta nedreptățiților.