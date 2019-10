Consiliul Concurenței analizează preluarea Valahia Gaz SRL de către AIK Energy Ltd

Consiliul Concurenței analizează tranzacția prin care AIK Energy LTD preia compania Valahia Gaz SRL.

Părțile implicate în operațiunea de concentrare economică sunt active în sectorul gazelor naturale, desfășurând activități de furnizare de gaze naturale în regim concurențial, sector supervizat de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, conform consiliulconcurentei.ro.

AIK Energy LTD desfăşoară activităţi precum: extracția gazelor naturale, comercializarea angro cu electricitate, comercializarea angro cu gaze naturale, vânzarea en-gros de țiței și produse petroliere. În România, activitatea AIK se desfășoară printr-un sediu secundar – AIK Energy LTD – sucursala Bucureşti, care are ca obiect principal de activitate comercializarea combustibililor gazoși prin conducte.