Condiții mai bune pentru educația copiilor din Sangeorgiu de Padure și comuna Panet

Veste buna pentru mai mult de 200 copii de la doua gradinite din judetul Mures – Regiunea Centru. Pentru reabilitarea spatiilor in care isi incep educatia vor fi realizate investitii din fonduri europene prin Programul Operational Regional 2014-2020.

Acest fapt este posibil ca urmare a semnarii proiectelor gestionate la nivel regional de Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru, prin care beneficiarii, respectiv edilii din orasul Sangeorgiu de Padure si cei din comuna Panet, vor utiliza sume totale cumulate de peste 6,7 milioane lei pentru imbunatatirea conditiilor de pregatire timpurie a copiilor.

Contractul pentru proiectul „Extindere si schimbare destinatie cladire in Gradinita cu program prelungit, oras Sangeorgiu de Padure” a fost semnat de primarulCsibi Attila-Zoltán, iar contractul privind ”Construirea unei crese in comuna Panet, judetul Mures” a fost semnat de primarul Előd Barna Bodó, pentru fiecare caz ADR Centru, in calitate de Organism Intermediar care coordoneaza programul REGIO in Regiunea Centru fiind reprezentata de directorul general Simion Cretu.

Cele doua unitati administrativ-teritoriale din judetul Mures beneficiaza de posibilitatea de a-si moderniza si extinde infrastructura de educatie, inclusiv prin achizitionarea de dotari, cu fonduri din cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 10 – Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritatea de investitii: 10.1 – Investitii in educatie, si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare.

Cererile de finantare se bazeaza pe prevederile Obiectivului specific 10.1 cuprins in aceasta axa de finantare, respectiv ”Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului, apel dedicat invatamantului ante-prescolar si prescolar”.

Se vor realiza investitii constand in construirea sau extinderea cladirilor care sunt destinate gradinitelor, deoarece imobilele existente nu mai prezinta siguranta in exploatare sau au spatii insuficiente si inadecvate pentru acest tip de educatie. Obiectivul general al ambelor proiecte il reprezinta cresterea gradului de participare a populatiei scolare din invatamantul obligatoriu la sistemul de educatie, iar obiectivele specifice ale celor doua proiecte sunt foarte asemanatoare, constand in asigurarea unei oferte educationale adecvate, accesibile si de calitate, prin dezvoltarea infrastructurii gradinitelor. Atingerea acestor obiective se va realiza prin construirea de cladiri adecvate, dar si prin reabilitarea si modernizarea spatiilor destinate procesului educational, precum si dotarea acestora.

Prin implementarea proiectului „Extindere si schimbare destinatie cladire in Gradinita cu program prelungit, oras Sangeorgiu de Padure” este vorba de lucrari de reabilitare si extindere a cladirii administrative a Gradinitei din oras, la care merg peste 150 de copii si educatori. Aceasta extindere se va realiza atat pe verticala cat si pe orizontala, urmand a fi refacute toate finisajele cladirii existente, precum si toate instalatiile interioare si exterioare.

In incinta curtii se vor realiza zone pavate si zone de joaca pentru copii, urmand a fi refacut si gardurile de delimitare a spatiului dedicat gradinitei. Constructia modernizata va fi dotata cu mobilier modern destinat prescolarilor, in toate salile de grupa, dar si mobilier pentru cabinetul medical si pentru spatiul multifunctional. De asemenea, vor fi achizitionate echipamente IT, pentru eficientizarea modului de predare-invatare al celor mici. Valoarea totala a acestei cereri de finantare este de 2.852.902,36 lei, din care suma nerambursabila reprezinta peste 613 mii euro (2.852.902,36 lei), intregul proiect fiind finalizat pana la sfarsitul lunii martie 2021.

”Ambele proiecte raspund necesitatii de modernizare si dotare a gradinitelor care functioneaza in spatii improprii si cu dotari necorespunzatoare. Ambele administratii au in derulare si alte proiecte locale, dintre care la Sangeorgiu de Padure vorbim de amenajarea unui teren nefolosit si transformare acestuia in parc urban, iar in comuna Panet vorbim de reabilitarea termica a scolii din localitatea Santioana de Mures. Aceasta initiativa, de a se finanta, din fonduri nerambursabile, investitiile pentru modernizarea unitatilor de invatamant prescolar este foarte buna, deoarece astfel si parintii si copiii pot vedea ca se folosesc bani europeni pentru cresterea calitatii in invatamant”,

a declarat domnul Simion Cretu, director general ADR Centru.

„Necesarul de finantare este de peste sapte ori mai mare decat alocarea de care dispunem si vom reusi sa sustinem doar o parte din aceste cereri. Totusi, prin toate proiectele pe care le coordonam la nivel regional vom gestiona investitii in valoare totala de peste 40 milioane euro pentru cresterea calitatii in invatamant”, a mai adăugat acesta.