Concert Brass Against in Hard Rock Cafe

Deja celebra trupa Brass Against, vine in premiera in Romania duminica pe 3 februarie 2019 la Hard Rock Cafe sa prezinte publicului, cunoscutele piese Rage Against The Machine, Tool, Pantera, Black Sabbath dar si alte preluari cantate la tromboane, trompete si alte instrumente de alama, alaturi de o chitara, tobe, bass si o voce superba!

Brass Against vin din Statele Unite, din New York mai exact, iar muzica lor si actul artistic este un manifest politic. Muzica nu le apartine, formatia alegand sa reinterpreteze intr-o maniera proprie ‘imnuri’ celebre de la formatii precum Rage Against the Machine, Pantera, Audioslave, Tool, Led Zeppelin si alte formatii cunoscute.

Aria stilurilor abordate cuprinde de la rap/hip hop pana la metal, iar fiecare piesa este tratata intr-o maniera originala de catre artisti. Piese precum ‘Walk’ de la Pantera reinterpretate cu saxofon sau ‘Killing in the Name’ cu trompete si vioara sunt de vazut live cu siguranta.

Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in reteaua fizica iabilet.ro/retea: Magazinele Flanco, Diverta, Hard Rock Cafe, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Expirat Halele Carol (in intervalul orar: 18:00-22:00), Beraria H, Metrou Unirii 1 langa casa de bilete Metrorex, Magazinul Muzica, Magazinele IQ BOX – Telekom, Agentiile Perfect Tour, Magazinele Uman, sediul librariei Libmag (Bulevardul I.C. Bratianu, nr. 6, Sector 3), Casa de balet si pe terminalele Selfpay din toata tara.

Biletele au urmatoarele preturi:

VIP cu loc la masa, in fata scenei: 99 de lei (doar 80 de locuri)

Acces General cu loc la masa, in sala: 55 de lei

Fara Loc: 55 lei

Online pe www.iabilet.ro, puteti plati cu cardul, prin Paypal, pe factura la Vodafone sau Orange cu plata la sfarsitul lunii sau ramburs cu plata cash prin Fan Courier oriunde in tara. Pentru grupuri mari se acorda discounturi!

Vino la Hard Rock Cafe sa fii aproape de artistii tai preferati si sa te bucuri de muzica lor, într-o atmosfera unica! Show-urile explozive, colectia de suveniruri care îti reamintesc de legendele muzicii si calitatea sunetului îti garanteaza cea mai placuta experienta live.

Hard Rock Cafe Bucuresti se afla in parcul Herastrau – Soseaua Kiseleff, nr. 32 Locatia dispune si de cateva sute de locuri de parcare.