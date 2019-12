Concedieri masive la UniCredit SpA

Grupul bancar italian UniCredit SpA a anunţat ieri că va elimina 8.000 de locuri de muncă, în principal în Italia, Germania şi Austria, şi în paralel va închide 500 de agenţii.

Decizia face parte dintr-un plan care vizează reducerea cu un miliard de euro a costurilor până în 2023, potrivit b1.ro.

Această restructurare va conduce la o diminuare cu 12% a efectivelor UniCredit şi cu 17% a numărului de agenţii din Europa Occidentală, scrie Agerpres.

Reducerile de personal se vor concentra în special pe Italia, Germania şi Austria, unde efectivele UniCredit se vor reduce cu 21% prin închiderea a 25% din agenţii.

Tot conform planului strategic 2020-2023, prezentat marţi investitorilor la Londra, profitul net realizat de UniCredit va creşte până la cinci miliarde de euro până în 2023, de la o cifră de 4,7 miliarde de euro preconizată în 2019, iar veniturile per acţiune ar urma să crească cu 12% pe an. Planul prevede şi o creştere netă a dividendelor. În perioada 2020-2022, UniCredit va distribui 40% din profitul net acţionarilor săi (dintre care 10% via răscumpărări de acţiuni) faţă de 20% în 2016 şi 30% în 2017. În 2023, acţionarii UniCredit vor fi recompensaţi cu 50% din profitul net realizat de bancă. În total, opt miliarde de euro vor fi distribuiţi acţionarilor UniCredit între 2020 şi 2023, dintre care două miliarde euro via răscumpărări de acţiuni.