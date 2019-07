Complexul Energetic Oltenia se reorientează către energia fotovoltaică

Complexul Energetic Oltenia (CEO) vrea să atragă fonduri europene pentru a investi în construcția de grupuri pe gaze naturale, energie fotovoltaică și rețele de transport pentru energia termică.

Au fost elaborate o serie de proiecte care au fost trimise la Ministerul Energiei. Acestea urmează să fie avizate și astfel să devină eligibile pentru finanțare în cadrul unui program al Uniunii Europene (UE).

Complexul Energetic Oltenia nu poate face investiții în cadrul actualelor capacități energetice pe lignit, întrucât UE nu susține la finanțare astfel de proiecte. „Proiectele de energie fotovoltaică, a căror valoare individuală este sub 12.5 milioane de euro, au fost încadrate de CE Oltenia pentru finanțare din Fondul de Modernizare 10 D și nu din 10 C. Acest lucru s-a întâmplat deoarece finanțarea este de 100% față de maximum 70%, iar flexibilitatea plăților este ridicată, incluzând prefinanțare și plăți succesive, comparativ cu varianta plății după finalizarea investițiilor. Proiectele în capacități noi de producție pe gaz natural, cu o valoare de peste 12.5 milioane de euro, au fost încadrate de către CE Oltenia pentru finanțare prin 10 C în cadrul procedurii de selecție, în vederea maximizării gradului de succes (finanțarea fiind de maximum 70%, în ambele variante – 10 C și 10 D).

Prin aprobarea, de către guvern, în data de 25.06.2019, a Memorandului „Prezentarea opțiunilor pentru utilizarea instrumentelor de finanțare specificate de Directiva (UE) 2018/410 și decizia României privind implementarea acestora“ , toate finanțările din 10 C pentru proiecte cu o valoare peste 12.5 milioane de euro (în total 3.7 miliarde de euro) au fost transferate în Fondul de Modernizare. Modernizarea rețelei de transport energie termică a fost încadrată din start în Fondul de Modernizare, deoarece poate primi finanțare de 100%. Valoarea totală a portofoliului CE Oltenia este de peste 700 de milioane euro“, potrivit CEO.

Vor depune proiectele pentru finanțare

Complexul Energetic Oltenia va depune documentațiile necesare în conformitate cu prevederile Directivei UE, la termenele stabilite de Guvernul României și Comisia Europeană, în vederea selecției și contractării finanțărilor.

„Faptul că încercăm să ne creionăm propriul mix energetic arată că ne menținem direcția cuprinsă în strategia complexului energetic pe următorii 12 ani. Reamintesc că orice investiție cuprinsă în 10 D nu va implica nicio oprire de unitate de producție pe cărbune, ci vom crea un mix interior, un mix ce poate ajuta această companie să meargă mai departe“, a declarat Sorinel Boza, managerul Complexului Energetic Oltenia.