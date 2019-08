City Insurance este în mare dificultate financiară, în ciuda declarațiilor ASF

Asociatia Societatilor de Service Auto Independente (A.S.S.A.I.) isi exprima ingrijorarea cu privire la stabilitatea financiara a societatii City Insurance, societatea prezentand niste cifre care arata cat de grava este situatia.

Dintr-un numar de 951.157 polite RCA/luna cat emite intreaga piata de asigurari din Romania, 523.000 de polite RCA/luna sunt emise de catre City Insurance.

City Insurance a anuntat ca a achitat anul acesta un numar de 93.761 dosare de dauna. Dar exista peste 30.000 de dosare de dauna deschise tot in acest an si neachitate.

Dauna medie rezultata din cifrele comunicate de catre City Insurance este de 1.525 euro.

Serviceurile considera ca „este o dauna fantezista in conditiile in care City Insurance are peste un numar de peste 130.000 de capete tractor asigurate RCA dintr-un total de 190.000 de astfel de autovehicule inmatriculate la nivel national. Dauna medie pentru acest tip de vehicule depaseste 4.000 de euro, iar frecventa accidentelor este dubla fata de autoturisme. City Insurance poate obtine o dauna medie de 1.525 de euro DOAR in conditiile efectuarii unei despagubiri partiale, situatie care confirma modul abuziv si ilegal de despagubire a firmei de asigurari catre unitatile reparatoare (exact modelul Astra Asigurari).”

„Domnule Leonardo Badea, nu va mai credem! De 2 ani de cand ati preluat mandatul, ne-ati facut sa ne pierdem iremediabil increderea in cuvantul dvs.! Ne-am saturat de promisiuni neonorate privind disciplinarea pietei de asigurari. Asa cum bine stiti, dar refuzati sa recunoasteti public, sub mandatul dvs. situatia pietei de asigurari a degenerat teribil, iar eu v-am atras personal atentia in nenumarate randuri ca firmele de asigurari isi bat efectiv joc de pagubitii RCA sub presedintia dvs la Autoritatea de Supraveghere Financiara. Aceasta situatie este confirmata si de numarul de reclamatii care a explodat in anul 2019, crescand cu peste 300% fata de anul anterior, dar pe care dvs.o ignorati si o ascundeti publicului, ca sa nu va pericliteze ascensiunea spre BNR. Faptul ca ASF-ul anunta triumfalist ca societatea City Insurance este in parametri normali, desi dvs. cunoasteti adevarul, ne ridica mari semne de intrebare privind viitorul mandat pe care sperati sa il ocupati in conducerea BNR.” – a declarat Dan Barbu, Presedinte ASSAI.

ASSAI recomanda tuturor unitatilor reparatoare sa preia cu mare prudenta comunicatele triumfaliste ale ASF-ului, sa nu uite cum s-a comportat aceasta institutie si pe vremea falimentelor Astra si Carpatica si sa isi reduca expunerea reparatiilor pe societatea City Insurance, societatea de asigurari inregistrand sume importante neachitate atat in Romania, cat si in plan extern.

„Anuntam public faptul ca am contractat o reputata casa de avocatura care lucreaza deja la redactarea unor plangeri penale impotriva unor persoane pe care le consideram responsabile pentru neglijenta si abuz in serviciu din cadrul ASF.” – a precizat Dan Barbu, Presedinte ASSAI.