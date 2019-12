China contraatacă în chestiunea Huawei. Beijingul a început eliminarea echipamentelor americane din instituţii

Partidul Comunist Chinez a transmis tuturor instituţiilor de stat o directivă prin care li se solicită să elimine din uz toate echipamentele electronice străine, precum şi software-urile utilizate pentru operarea echipamentelor electronice, arată The Guardian, potrivit b1.ro.

Gestul Chinei vine după ce, în urmă cu câteva luni, Administraţia Trump a interzis tuturor companiilor americane să mai facă afaceri cu controversatul gigant chinez Huawei. Ulterior acelei decizii, companiile Google, Intel şi Qualcomm şi-au sistat cooperarea cu Huawei.

Prin urmare, este foarte probabil ca directiva Beijingului să aibă mai mult un scop punitiv, prin care se doreşte aplicarea unei măsuri similare asupra companiilor americane care operează în China, precum HP, Microsoft sau Dell.

Potrivit unor estimări făcute de The Financial Times, înlocuirea echipamentelor de provenienţă americană ar urma să coste Beijingul între 20 şi 30 de milioane de dolari. Procesul de înlocuire este programat să se desfăşoare până în anul 2022.

Computerele utilizate de instituţii ar fi marca Lenovo (o marcă chinezească), însă componentele din interior ar fi produse de companii americane. În plus, mai toate computerele folosesc sistemul de operare Microsoft Windows.