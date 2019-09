CEZ testează posibilitatea ieșirii de pe piața din România

CEZ a lansat o testare de piata cu privire la procesul de transfer al activelor din Romania. Interesul confirmat in scris de catre potentialii investitori va fi urmat de o invitatie de a depune o oferta neangajanta.

In Romania, CEZ vizeaza vanzarea a sapte companii si pastrarea celor cu activitati din domeniul serviciilor moderne de energie (ESCO) si de trading. Acesti pasi sunt in conformitate cu noua strategie aprobata anterior de compania mama.

CEZ a inclus sapte companii romanesti in testarea de piata (Distributie Energie Oltenia, Ovidiu Development, Tomis Team, MW Team Invest, CEZ Vanzare, TMK Hydroenergy Power si CEZ Romania). Potentialii investitorii isi pot exprima interesul atat pentru intregul grup de companii mentionate, cat si in mod individual pentru oricare dintre companii. Testarea interesului de piata este realizata in mod exclusiv pentru CEZ a.s. de catre banca de investitii Société Générale. Potentialii investitorii vor gasi instructiuni pentru trimiterea intentiilor pe site-ul web CEZ (www.cez.cz).

Grupul CEZ in Romania se numara printre principalii lideri de utilitati integrate din Romania. Acesta include una dintre cele mai mari companii de distributie (1,4 milioane portofoliu de clienti, 6 826 GWh de energie electrica livrata in 2018), cel mai mare parc eolian de pe uscat din Europa situat la Fantanele-Cogealac (capacitate instalata de 600 MW, productie de 1 105 GWh in 2018), sistemul hidroelectric din Resita format din patru lacuri de acumulare si patru micro hidrocentrale (capacitate instalata 22 MW in total, productie de 83 GWh in 2018) si furnizarea de energie electrica si gaze catre clientii finali (vanzari de 3 425 GWh in 2018).

Procesul de transfer al activelor din Romania se deruleaza in conformitate cu noua strategie a companiei-mama, aprobata in luna iunie a acestui an. Aceasta prevede transferul treptat al activelor din Bulgaria, Romania, Turcia si partial si din Polonia. Fac exceptie companiile axate pe domeniul serviciilor moderne de energie (ESCO), pe care CEZ doreste sa le dezvolte mai departe acasa si in strainatate.

Grupul CEZ a intrat pe piata energetica din Romania in 2005 o data cu achizitia unei companii de distributie. Activele romanesti au generat de la inceput EBITDA pozitiv si contribuie in mod regulat la dividendele Grupului CEZ.