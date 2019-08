Cerbul de Aur 2019: O ediţie cu valori confirmate, dar şi cu surprize

După succesul de prestigiu şi absolut meritat al lui Inis Neziri (Albania) de anul trecut, ediţie jubiliară şi venită după o lungă pauză (9 ani), am vrut să vedem ce surprize ne va oferi ediţia 2019.

Organizarea a fost bună, în juriu au fost nume sonore (Vasile Şirli, preşedinte al juriului, Viktor Lazlo – numele de scenă al Soniei Dronier, cântăreaţă franco-belgiană -, Erminio Sinni, Loredana Groza şi Ricky Dandel), atmosfera a fost la înălţime.

Fără îndoială, toate interpretările au fost competitive, diferenţa urmând să fie făcută de acel ”strop de geniu” pe care l-au avut în plus unii concurenţi, la fel cum se întâmplă şi în alte arte, de altfel.

Acompaniamentul a fost unul de clasă, alcătuit din Big Band Radio România şi Orchestra Operei Braşov.

După concursul propriu-zis, am încercat să schiţez un top 4 al celor mai reuşite interpretări şi, într-o viziune proprie şi cât am putut de obiectivă, am rămas cu (ordine aleatorie) Syuzanna Melqonyan, Monika Marija, Renate şi Sara de Blue. În imediata apropiere i-am văzut pe Florin Răduţă şi Anna Odobescu. O menţiune specială trebuie să o fac pentru concurentul Ralfs Eilands, care, deşi probabil că a vrut să şocheze prin evoluţiile sale, a dovedit reale calităţi interpretative şi un talent nativ de showman, pentru care merită aplauze. Păcat că a doua piesă, Apa, interpretată în limba română, nu i-a ieşit la fel de bine, dar cred că în bună măsură din cauza adaptării mai dificile la limba noastră.

De fapt singurii concurenţi care mi-au creat probleme în sensul diferenţelor de la o zi la alta au fost Ralfs Eilands, cum am arătat mai sus, şi Syuzanna Melqonyan, a cărei primă interpretare mi s-a părut că nu iese foarte mult din comun, în schimb cea a piesei ”Je suis malade” a fost de-a dreptul electrizantă, motiv pentru care am şi inclus-o între favorite.

Ca şi la ediţia precedentă, recitalurile au fost ale unor artişti cunoscuţi şi atractive pentru public: Ştefan Bănică Jr., Zoli Toth, Irina Rimes, Emeli Sandé, Corina Chiriac, Ronan Keating, Gheorghe Zamfir. Seara de Gală a Cerbului de Aur 2019 a marcat şi o premieră pentru televiziunile din România – un fragment din celebrul musical We will rock you a fost pe scena de la Brașov.

Aş vrea să fac însă o menţiune specială pentru trio-ul (pentru prima dată împreună) format din Laura Bretan, Olivier Kaye şi Ester Peony, care a evoluat în prima zi a festivalului. A fost un recital extraordinar, iar pentru cei care nu o cunosc încă pe Laura Bretan (cântăreaţă de operă româno-americană, care a urcat pe scene din Statele Unite, Germania, Italia, Emiratele Arabe, iar în România pe scenele Sălii Palatului, Ateneului Român şi a Operei din Cluj) am o singură recomandare: căutaţi-i muzica şi ascultaţi-o. Are o voce unică, este un adevărat fenomen!

Lo chiamavano Eliza G

După aflarea deciziilor juriului, am avut pe de o parte surpriza să constat că majoritatea artiştilor mei favoriţi au luat câte un premiu, mai mic sau mai mare, inclusiv dintre premiile speciale, iar, pe de altă parte, decernarea Marelui Premiu m-a luat total prin surprindere (dacă am înţeles bine, şi pe prezentatori). Nu o văzusem pe Eliza G în primii, să zicem, 4 concurenţi.

Eliza G sursa foto: youtube



Eliza G (nume real Elisa Gaiotto) este o cântăreață și compozitoare italiană, binecunoscută pe scena internațională pop, în special în America Latină și Europa. Începând cu 2009, anul lansării primului single, Summer lie, la DWA Records, a devenit cunoscută în Spania, Elveția, Marea Britanie, Franța, Monte Carlo, Egipt și numeroasele sale apariții au avut un succes remarcabil în Italia, Grecia, Canada, Coreea de Sud, Brazilia și Chile, potrivit cerbuldeaur.ro.

M-a bucurat premiul luat de excentricul Ralfs Eilands (deşi crezusem că va primi premiul publicului), ca şi cel al Sarei de Blue. E momentul să spun că o vedeam mult mai sus pe Monika Marija. De altfel, e limpede că talentul acesteia nu a trecut neobservat (după cum au relevat în declaraţiile lor şi membrii juriului Ricky Dandel, Ermino Sinni şi Loredana Groza), dar mă întreb de ce doar locul al treilea?

Şi, în sfârşit, dacă la ediţia precedentă mi s-a părut că o artistă a fost nedreptăţită, în sensul că a avut o evoluţie remarcabilă, dar nu a luat absolut niciun premiu (era atunci vorba de interpreta armeană Amaliya Margarian), istoria s-a repetat acum cu Renate, şi o spun nu fiindcă a reprezentat România, ci pentru că mi se pare injust să ai o prestaţie ca a ei şi să nu primeşti… nimic. Adică nici măcar un premiu mai mic, dacă nu l-a luat pe cel mare.

În sfârşit, câteva cuvinte şi despre prezentatori. Eda Marcus şi Elvin Dandel (fiul cunoscutului artist şi prezentator Ricky Dandel) au fost la înălţime, siguri pe ei şi ”pe fază”, achitându-se perfect de sarcini, chiar dacă, de exemplu, prelungirea suspansului la acordarea Marelui Premiu nu mi s-a părut cea mai inspirată alegere.

Premiile acordate:

Marele Premiu Cerbul de Aur: Eliza G

Premiul 1: Sara de Blue

Premiul 2: Ralfs Eilands

Premiul 3: Monika Marija

Premiul publicului: Florin Răduţă

Premiul presei: Syuzanna Melqonyan

Cea mai bună interpretare a unei piese româneşti: Alfie Arcuri

Cei 12 concurenţi, în viziunea mea (impresii înaintea decernării premiilor)

1. Tamara (Georgia): O voce plăcută, catifelată, dar parcă uşor nenaturală.

2. Syuzanna Melqonyan (Armenia): O interpretare a unei piese (Je suis malade) aproape de perfecţiune.

3. Anna Odobescu (R. Moldova): Cu siguranţă una dintre cele mai sexy concurente, cu o ţinută provocatoare şi o interpretare destul de bună. Reale calităţi vocale.

4. Monika Marija (Lituania): O prezenţă cuceritoare şi o interpretare absolut remarcabilă. A ştiut să-şi aleagă piesele!

5. Florin Răduţă (România): Interpretare bună, cu câteva crescendo-uri admirabile, dar cu toate acestea parcă nu realmente ieşită din comun.

6. Sara de Blue (Austria): A fost cu adevărat seara concurentelor atrăgătoare. Un timbru aparte, interpretare memorabilă.

7. Ralfs Eilands (Letonia): Cu piesa ”Revelation” a fost, întrucâtva, o adevărată revelaţie, oferindu-ne o interpretare originală a unei piese antrenante.

8. Cynthia Verazie (Cipru): Interpretare corectă, dar fără acel ”ceva” special.

9. Eliza G (Italia): Evoluţie bună, competitivă, dar nu pentru Marele Premiu.

10. Alfie Arcuri (Australia): De valoare medie, atât prezenţa scenică, cât şi interpretarea.

11. Veronica Liberati (Italia): Piese bine alese, interpretare aşa şi aşa.

12. Renate (România): Timbru aparte, interpretare bună spre foarte bună, peste alţi concurenţi.