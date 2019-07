Cele mai bune solutii pentru inchiderea balcoanelor

Exista putine locuri intr-un apartament care ofera la fel de multe oportunitati de amenajare precum un balcon. Cu alegerile potrivite, acesta poate deveni rapid spatiul preferat al familiei, locul in care va puteti bucura de privelistea oferita de imprejurimi, de lumina naturala si de razele soarelui, chiar si atunci cand temperaturile de afara nu sunt cele mai prietenoase.

Daca pe timpul verii cu totii preferam ca balconul sa fie deschis, atunci cand vremea nu mai este la fel de placuta inchiderea balconului devine mai mult decat necesara pentru ca acest spatiu sa poata fi folosit in continuare in conditii optime.

Inchiderea cu sticla a balcoanelor este alegerea perfecta atunci cand vreti sa va bucurati in continuare de acest spatiu, indiferent de temperaturile si fenomenele meteo de afara. Un astfel de sistem de calitate va va proteja balconul de vant, praf, ploaie sau ninsoare, totul fara a reduce din vizibilitate si fara a bloca patrunderea in interior a luminii naturale. De asemenea, sticla securizata folosita pentru astfel de sisteme actioneaza si ca o bariera fonica, reducand zgomotul de exterior.

Chiar si pe timpul verii exista momente in care ar fi de preferat ca balconul sa fie inchis, o furtuna aparuta pe neasteptate putand sa provoace destul de multe dureri de cap proprietarilor unor locuinte cu balcon deschis.

In acest caz, folosirea unui sistem glisant pentru inchiderea balconului este cea mai buna solutie, un astfel de sistem oferindu-va posibilitatea de a inchide si deschide balconul intr-un timp foarte scurt, in functie de starea vremii, fara a fi nevoie de interventii asupra structurii balconului sau de ajutorul unor persoane specializate.

Sisteme glisante din sticla pentru inchiderea balcoanelor – cum functioneaza?

Aceste sisteme sunt formate din profile de aluminiu amplasate exclusiv pe conturul balconului, astfel ca nu exista profile aparente pe inaltimea balconului (toc). Panourile de sticla sunt amplasate pe niste role cu rulmenti, astfel ca glisarea se face foarte simplu, fara a fi nevoie de un efort semnificativ.

Pentru deschiderea balconului, se deschide prima foaie de sticla la un unghi de 90°, in timp ce urmatoarele foi de sticla vor culisa catre prima foaie deschisa, si se vor deschide in acelasi mod. Exista si sisteme care permit deschiderea dubla, astfel ca foile de sticla vor culisa in ambele parti.

Un sistem de calitate foloseste sticla securizata, care este aproape imposibil de spart in conditii normale de utilizare si care este proiectata si testata sa reziste la vant de peste 150 km/h, totul fara a impiedica patrunderea luminii naturale inauntru, un astfel de sistem oferind o transparenta in proportie de 95%.

Sisteme glisante din sticla pentru inchiderea balcoanelor – avantaje

Sistemele glisante din sticla pentru inchiderea balcoanelor protejeaza spatiul de ploaie, ninsoare, vant, praf si alte elemente care pot dauna spatiului interior, totul fara a reduce cantitatea de lumina naturala care patrunde in interior. Un astfel de sistem este dotat cu un profil suplimentar pentru scurgerea apei aplicat pe partea interioara, fiind special creat pentru situatiile in care exista acumulari de apa ori condens.

Un astfel de sistem este foarte eficient si din punct de vedere al costurilor de mententanta si reparatii. Balconul poate fi inchis si deschis de cate ori este nevoie, fara a fi nevoie de alte modificari asupra structurii acestuia si fara a fi nevoie de ajutorul unor specialisti. Atat aluminiul din care sunt facute profilele cat si foile de sticla sunt extrem de rezistente si pot fi folosite perioade mari de timp cu foarte putina intretinere. De asemenea, un astfel de sistem este foarte eficient din punct de vedere energetic. Cele mai calitative sisteme pentru inchiderea balcoanelor ofera o camera tampon intre foile de sticla, astfel incat transferul de la exterior la interior al temperaturii este blocat (atat pe timp de vara cat si pe timp de iarna). In acest mod, in interiorul balconului va fi pastrata o temperatura placuta, indiferent daca afara sunt temperaturi caniculare sau cu mult sub 0° C.

Daca apartamentul dumneavoastra este situat intr-o zona intens circulata, atunci zgomotul este o problema importanta. Folosirea unui sistem cu sticla securizata pentru inchiderea balconului poate reduce zgomotul exterior cu pana la 25 dB, astfel ca va puteti bucura de liniste chiar si in cele mai aglomerate perioade.

Sistemele glisante din sticla sunt alegerea ideala pentru inchiderea balcoanelor, oferindu-va posibilitatea transformarii balconului intr-un spatiu de relaxare, un loc de joaca pentru copii sau chiar o camera suplimentara a unui apartament. Printr-un sistem glisant va asigurati ca indiferent de starea vremii interiorul balconului nu va avea de suferit iar integritatea acestuia nu va fi amenintata.

Sistemele glisante din sticla securizata pentru inchiderea balcoanelor sunt ideale pentru ansambluri rezidentiale sau vile, pentru ca acestea nu vor modifica aspectul exterior al cladirii (comparativ cu sistemele din PVC).