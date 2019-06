CEC Bank, cea mai bună performanță financiară din ultimii 11 ani

CEC Bank a incheiat anul 2018 cu un profit brut de 432,97 mil. lei, inregistrand astfel cea mai buna performanta financiara din ultimii 11 ani, ca rezultat al indeplinirii cu succes a strategiilor adoptate si eforturilor sustinute depuse de salariatii Bancii.

In anul 2018, portofoliul de credite in sold aferent clientilor persoane juridice a crescut cu cca. 13,1% fata de anul 2017, in timp ce la nivelul sistemului bancar acest indicator a inregistrat o crestere de numai 6,8%. De asemenea, Banca si-a majorat si portofoliul de credite in sold acordate persoanelor fizice, care a inregistrat o crestere cu 7,3% in anul 2018 fata de anul precedent.

In ceea ce priveste volumul de credite noi acordate in anul 2018, acesta a crescut in 2018 fata de anul 2017 cu cca. 5,34%, ajungand la cca. 7 mld. lei.

Activitatea de creditare a inregistrat insa un ritm de crestere mult mai intens decat s-ar putea concluziona pe baza soldurilor din bilant, intrucat creditele acordate clientilor care activeaza in agricultura sunt acordate si rambursate integral in cursul anului, dupa cum, partial, creditele aprobate in anul 2018 si neutilizate pana la finalul anului nu sunt reflectate in soldul bilantier.

Continuand politica de sustinere a absorbtiei de Fonduri Europene, Banca a finantat pana la sfarsitul anului 2018 un numar de 48.046 proiecte eligibile pentru accesarea acestor fonduri, pentru care valoarea insumata a granturilor se ridica la 13.932 mil. lei.

Soldul depozitelor atrase de la clientela nebancara a inregistrat in anul 2018 o crestere cu 1,1% fata de anul precedent, in conditiile in care Banca detine suficiente lichiditati si a aplicat o politica de temperare a atragerii acestor surse. Acest rezultat denota, o data in plus, ca valorile fundamentale ale CEC Bank – incredere, onestitate, stabilitate – continua sa fie recunoscute si apreciate.

Pe parcursul anului 2018, Banca a inregistrat o imbunatatire semnificativa a calitatii activelor. Astfel, rata expunerilor neperformante din credite si avansuri a inregistrat la data de 31.12.2018 un nivel de 6,01%, in scadere cu 3,09 p.p. fata de nivelul inregistrat la data de 31.12.2017. Rata creditelor neperformante din imprumuturi si avansuri acordate clientilor persoane fizice, cu un nivel de 1,96% la data de 31.12.2018 (sub media inregistrata la nivelul sistemului bancar de 4,81%), reflecta o calitate ridicata a portofoliului de credite acordate persoanelor fizice, fiind in scadere cu 0,95 p.p. fata de nivelul inregistrat la data de 31.12.2017. Tendinta pozitiva privind calitatea portofoliului de credite se mentine si in anul curent.

Nivelul ratei fondurilor proprii totale de 17,3% la data de 31.12.2018 reflecta o utilizare eficienta a capitalului. Din punct de vedere calitativ, fondurile proprii ale Bancii au fost constituite integral din fonduri proprii de nivel I de baza.

Valoarea neta a bilantului la finele anului 2018 a fost de 29.320,35 mil. lei, in scadere cu 7,4% fata de anul 2017, ca urmare a diminuarii disponibiliului in cont la BNR, in concordanta cu nivelul rezervei minime obligatorii ce trebuie realizata in perioada de aplicare. Acest fapt a determinat scaderea cotei de piata in functie de volumul activelor, de la 7,41% la finalul anului 2017, la 6,51% la finalul anului 2018, Banca mentinandu-si insa pozitia in top 7 banci din sistemul bancar romanesc.