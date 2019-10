Ce este uleiul CBD si care sunt efectele sale asupra organismului?

Uleiul CBD este un supliment nutritiv, derivat din planta de cannabis. Fiind un produs relativ nou pe piata, inca se fac multe studii cu privire la proprietatile sale curative. Cu toate acestea, exista inca multe dubii si confuzie in ceea ce priveste acest produs. Iata ce ar trebui sa stii despre uleiul CBD si efectele sale benefice asupra organismului:

Produsele pe baza de ulei CBD (canabidiol) au fost deja acceptate pe piata pentru efectele lor calmante, fiind din ce in ce mai populare si la noi in tara. Chiar daca proprietatile precise ale uleiului de cannabis (canepa) sunt inca disputate, exista dovezi clare ce atesta beneficiile acestuia.

Sunt multi care asociaza in mod eronat uleiul CBD cu efectele produse de THC (substanta activa din marijuana). Uleiul CBD nu are efecte psihoactive, traduse prin acea stare de euforie specifica. Dimpotriva, produsele pe baza de ulei CBD, fiind extrase din canepa, au un efect calmant asupra mintii si a corpului, avand in componenta <0.2% THC.

Cannabisul este o planta cu flori, care are 3 varietati distincte: Cannabis Ruderalis, Cannabis Indica si Sativa. Canepa este o specie de Cannabis Sativa, care nu contine THC, dar este bogata in CBD. Aceste doua substante se numesc canabinoizi, fiind derivate din planta de cannabis, desi multi canabinoizi pot fi produsi si artificial. Planta de canepa este folosita pentru productia si extractia uleiului CBD, dar si pentru multe alte beneficii, precum folosirea fibrelor, pulpei si semintelor si transformarea lor in combustibili, hartie, ceara si rasini.

Iata ce efecte are uleiul CBD asupra organismului:

Proprietati anti-inflamatoare: Ajuta in lupta cu durerile cronice de orice fel, fiind un remediu natural impotriva acestora.

Te ajuta sa renunti la fumat: Exista multe dovezi promitatoare ce arata ca uleiul CBD ii poate ajuta pe oameni sa renunte la fumat. Studiile au aratat ca fumatorii care au inhalat ulei CBD au fumat dupa aceea mult mai putine tigari, fara a avea acea “pofta” intensa de nicotina.

Amelioreaza simptomele afectiunilor neuronale: Este deja cunoscut cazul medical in care o fetita din USA ce suferea de epilepsie a reusit sa treaca peste aceste episoade in urma tratamentului cu ulei CBD. Alte studii au demonstrat ca multe dintre bolile neurodegenerative au simptome ce pot fi tratate cu ajutorul uleiului de canabis.

Ajuta in lupta cu cancerul: Un studiu publicat in Jurnalul Britanic de Farmacologie Clinica mentioneaza ca uleiul CBD incetineste raspandirea celulelor canceroase, iar uneori le suprima complet.

Anxietatea cronica este redusa: In special in cazurile de anxietate post-traumatica, generala sau sociala.

Lupta cu acneea: Datorita proprietatilor anti-inflamatoare ale uleiului CBD, care calmeaza glandele sebacee din organism, cele care produc acneea.

