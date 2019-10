Cauti un supliment nutritiv si sanatos? Incearca seminte de cannabis!

Cu toate ca multe persoane inca mai confunda semintele de cannabis cu marijuana, acestea nu contin THC (substanta activa care da o stare de euforie utilizatorului), ceea ce le face perfect legale si in tara noastra. Acest supliment natural este plin de proteine, acizi grasi sanatosi si multe, multe minerale, astfel incat consumul zilnic sa ofere doza de sanatate de care avem toti nevoie! Iata care sunt cele mai cunoscute beneficii pe care le ofera o dieta cu seminte de cannabis:

Au o valoare nutritiva de exceptie

In seminte cannabis putem intalni un amestec eclectic de substante nutritive. Astfel, alaturi de cele mai cunoscute vitamine, precum Vitamina A, B, D sau E, putem regasi si antioxidanti puternici sau enzime pentru ficat. In plus, aceste „super-seminte” contin si o gama vasta de minerale sanatoase, cum ar fi:

Magneziu – Ajuta la combaterea stresului, depresiei si anxietatii;

Zinc – Ofera protectie impotriva radicalilor liberi si inflamatiilor;

Fier – Sprijina productia de oxigen din sange.

Contin foarte multe proteine

Acesta este poate printre cele mai mari avantaje ale consumului de seminte de cannabis. Aceste seminte contin o doza mare de proteine din plante, reprezentand astfel un supliment perfect pentru vegetarieni. Cu toate acestea, cei care consuma carne pot folosi aceasta alternativa la mesele lor obisnuite. Foarte multe companii si antrenori de fitness recomanda consumul de seminte de cannabis inainte de antrenamentul matinal.

Au multi acizi grasi Omega

In seminte de cannabis putem intalni si acizi grasi importanti pentru organism, precum Omega-6 si Omega-3. Acestia mentin sanatatea sistemului circulator si a inimii, dar si a creierului. Printre alte beneficii ale acizilor grasi se numara si:

– Lupta impotriva colesterolului;

– Ajuta in cazurile de ADHD;

– Reduce inflamatiile;

– Previne si amelioreaza problemele cauzate de artrita.

In plus, acizii Omega contribuie la crearea de proteine in organism. Astfel, cei care nu pot sau nu doresc sa consume peste pot face apel la seminte de cannabis.

Imbunatatesc sanatatea cardio-vasculara

Arginina este poate printre cei mai importanti aminoacizi intalniti in seminte de cannabis. Acest aminoacid poate genera oxid nitric in corpul uman, care nu il poate produce singur. Acest compus dilata vasele de sange, ceea ce are ca rezultat scaderea tensiunii si prevenirea infarcturilor. De asemenea, arginina ajuta la prevenirea cheagurilor si ajuta la recuperarea dupa un atac de cord. In plus, ajuta si la tratarea diferitelor simptome ale bolilor de piele, precum eczemele sau dermatitele.

Sunt foarte usor de digerat

Semintele de cannabis nu sunt doar foarte usor de consumat si digerat, ci dau si o savoare deosebita mancarurilor si snack-urilor. Doza obisnuita de seminte de cannabis ar trebui sa fie in jurul a 1 sau 2 linguri pe zi. De regula, este bine sa incepi cu o doza mai mica, pentru a vedea cum reactioneaza sistemul tau digestiv, ingerand doar o lingura de seminte de cannabis in prima saptamana. Daca totul este in regula, poti mari cantitatea pana la 2 linguri pe zi. Astfel, in timp ce unii prefera sa le consume decojite, altii pot face shake-uri din ele sau le pot presa pentru a obtine un ulei foarte sanatos.

Nu uita, inainte de a incepe o dieta cu seminte de cannabis, vei avea nevoie si de o sursa de incredere, precum Legalizeit, unde poti gasi atat seminte de cannabis de la diversi producatori, cat si multe alte asemenea suplimente nutritive!