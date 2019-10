Cauti un remediu natural pentru animalutul tau? Incearca un tratament cu ulei CBD!

Multe persoane din intreaga lume sunt iubitoare de animale. Prin urmare, atunci cand „micutul” se imbolnaveste, facem tot ce ne sta in puteri pentru a-l trata. Acesta este si motivul pentru care multi producatori de ulei CBD s-au orientat catre producerea unui sortiment dedicat animalelor de companie.

In acest articol, vom discuta despre ce este si cum functioneaza uleiul de canabis (ulei CBD), precum si despre efectele acestuia asupra micilor patrupezi. Iata ce este acest remediu natural, precum si felul in care interactioneaza cu organismul:

Uleiul de canabis, cunoscut si sub numele de ulei CBD, este un extract natural din planta de canepa. Aceasta planta are in compozitie un mare numar de substante active, dintre care peste 110 au fost studiate pana in prezent. Dintre acesti compusi activi, cei mai importanti sunt THC-ul (care da efecte euforice) si CBD-ul (o substanta cu multe proprietati curative). Acest din urma compus nu are efecte psihoactive, constituind de altfel principala substanta din uleiul de canabis. Prin urmare, extractia acestei substante se face din plante cu un continut foarte mic de THC, dar cu un procent mare de CBD.

Ce efecte are uleiul CBD asupra organismului animalelor?

Interactiunea se face de regula la nivel molecular, prin intermediul sistemului endocanabinoid, prezent la majoritatea speciilor de animale de pe Pamant. Acest sistem produce proprii canabinoizi, numiti si endocanabinoizi, jucand un rol important in raspunsul imun si in reglarea functiilor organismului. Astfel, la administrarea uleiului CBD, sistemul endocanabinoid este stimulat, devenind mult mai activ si participand la combaterea unei game vaste de afectiuni. Iata cum actioneaza uleiul CBD pentru animale in diferitele cazuri intalnite:

Are rol in tratarea durerilor – Datorita procesului de blocare a absorbtiei de anandamina, durerile micului patruped sunt calmate rapid. Aceasta substanta, intr-un procent ridicat, ajuta la oprirea senzatiei de durere la nivel neuronal.

Trateaza spasmele – Acest efect a facut uleiul de canabis cunoscut in toata lumea. Multitudinea de studii realizate pana in prezent a confirmat ca produsele pe baza de ulei CBD reduc durata convulsiilor, precum si intensitatea lor. Dovada stau si medicamente precum Epidiolex, cu rol in calmarea episoadelor de epilepsie la copii.

Este un puternic antiinflamator – De multe ori, inflamatiile apar datorita unui raspuns imun „dereglat”. Astfel, sistemul imun poate ataca si celulele sanatoase, ceea ce duce la inflamatii grave. Uleiul CBD pentru animale actioneaza la nivel neuronal, regland functia acestuia.

Calmeaza afectiunile de natura psihica – Atat animalele, cat si oamenii, pot cunoaste perioade de stres, care se traduc prin atacuri de panica, anxietate sau depresie. Uleiul CBD calmeaza aceste afectiuni prin cresterea nivelului de serotonina din organism.

Echilibreaza organismul – Starea naturala de echilibru a organismului se numeste homeostaza, iar sistemul endocanabinoid joaca un rol important in mentinerea acesteia. Acesta este si motivul pentru care multi iubitori de animale aleg ulei CBD de calitate pentru micul lor patruped, in special daca acesta a trecut recent prin episoade traumatice.