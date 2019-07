Astăzi



Pentru prima oară în România, The Cure va concerta în Piața Constituției. Alături de trupa britanică vor evolua și irlandezii post-rock God is an Astronaut. Actuala componență a formației The Cure este: SIMON GALLUP – bass, JASON COOPER – baterie, ROGER O’DONNELL – clape, REEVES GABRELS – chitară și ROBERT SMITH – voce și chitară.



Mâine



În Berăria H, de la 21.30, te așteptăm pe terasă, cu muzică de calitate interpretată live de celebrul Trio al Jazz-ului: Puiu Pascu, Virgil Popescu și Titi Herescu. Intrarea este liberă.



Până la 31 iulie



Universul vizual matematico-psihedelic semnat de Adistu își găsește o nouă casă în spațiul Qreator.



Iulie – septembrie



Primăria Capitalei vă invită pentru al șaselea an consecutiv în Grădina cu Filme din Piața Alexandru Lahovari nr. 7. Programul propus publicului în perioada este unul diversificat, reunind concerte acustice, proiecții de filme premiate, Seara Filmului Românesc – însoțită de dezbateri din lumea cinematografiei autohtone, Seara Filmului European, precum și show-uri de stand-up comedy.