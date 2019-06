Astăzi



La Teatrul Naţional I.L. Caragiale, Sala Atelier, de la 20.00, ”Crima din strada Lourcine”, de Eugène Labiche. Regie: Felix Alexa. Distribuție: Marius Manole, Istvan Teglas, Raluca Aprodu, Mihai Calotă, Victor Țăpeanu.



Sâmbătă



La Arenele Romane, de la 18.00, concert Garbage. Garbage este un grup de rock alternativ, înfiinţat în statul Wisconsin, în 1994, alcătuit din cântăreaţa scoţiană Shirley Manson şi americanii Duke Erikson (bas, clape), Steve Marker (chitară, clape) şi Butch Vig (tobe, percuţie).



La Teatrul I.L. Caragiale – Sala Mare, ”Livada de vişini”. de A.P. Cehov. Traducere: Mașa Dinescu. Regie: David Doiashvili. Scenografie: Tamara Kvesitadze. Coregrafie: Florin Fieroiu. Muzica originală: Nikoloz Rachveli Memanishvili. Regia tehnică: Costi Lupșa. Distribuție: Irina Movilă, Monica Davidescu, Crina Semciuc, Raluca Aprodu, Gavril Pătru şi alţii.



28-30 iunie



La Teatrul de Vară Herăstrău, festivalul ”Zeppelin in the Park”. Participă: Șuie Paparude, Golan, Cred Că Sunt Extraterestru, Moonlight Breakfast, Macanache, The Jam Community, Petra Acker & The Band, A-C Leonte, Phunk B & gAZAh Oficial, BMC, Reckaze & DJ Undoo, Dj Vasile, Kosta – AWDD, Alt Om, Christian Staymaer, Chris Dave Music şi alţii.