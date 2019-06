Astăzi



La Grand Cinema&More (16.05), CineGlobe Titan (12.00, 15.15, 18.15, 20.15, 21.30), Hollywood Multiplex (13.45), Cinema City Cotroceni (12.30, 15.30, 18.30, 21.30), Cinemateca Union (16.30), Europa (17.30), ”Apusul”. Cu: Vlad Ivanov, Juli Jakab. Regia: László Nemes.



La Teatrul Bulandra, Sala Liviu Ciulei, de la 19.00, ”Richard al III-lea”. Distribuție: Marius Manole, George Ivaşcu, Rodica Lazăr, Cornel Scripcaru, Alexandra Fasolă, Cătălin Babliuc, Adrian Ciobanu, Constantin Dogioiu, Alin State, Lucian Ifrim. Regie, scenografie: Andrei Șerban.



Mâine



La Teatrul Naţional I.L. Caragiale, Sala Atelier, de la 20.00, ”Crima din strada Lourcine”. O comedie neagră, uneori plină de haz absurd, alteori de-a dreptul „sângeroasă”, construită cu mecanismele unui adevărat thriller. De Eugène Labiche / Regie: Felix Alexa / Distribuție: Marius Manole, Istvan Teglas, Raluca Aprodu, Mihai Calotă, Victor Țăpeanu.



28-30 iunie



La Teatrul de Vară Herăstrău, festivalul ”Zeppelin in the Park”. Participă: Șuie Paparude, Golan, Cred Că Sunt Extraterestru, Moonlight Breakfast, Macanache, The Jam Community, Petra Acker & The Band, A-C Leonte, Phunk B & gAZAh Oficial, BMC, Reckaze & DJ Undoo, Dj Vasile, Kosta – AWDD, Alt Om, Christian Staymaer, Chris Dave Music şi alţii.