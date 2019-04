Bucharest Fashion Film Festival 2019: iată câștigătorii!﻿

Cea de-a treia ediție a Bucharest Fashion Film Festival, primul eveniment din România plasat la intersecţia dintre fashion, film și advertising, și-a desemnat câștigătorii, potrivit unui comunicat de presă al festivalului.

Secvenţă din filmul ”Things must separate in order to appear”





Premiul pentru Cel mai Bun Fashion Film a fost câștigat de Things must separate in order to appear, regizat de Georgia Tribuiani. Plasat într-o galerie de artă în care legile fizicii și ale logicii sunt perpetuu sfidate, filmul înfățișează o serie de instalații conceptuale care au un numitor comun — fiecare are ceva eminamente „greșit” care îl face frustrant de urmărit.

Videoclipul rapperului belgian de origine congoleză BALOJI, Peau de chagrin – Bleu de nuit / The Skin of Sorrow – The Blue of the Night, a fost și el remarcat de juriu care i-a acordat o mențiune specială la această ediție a festivalului, notând că „este un film sofisticat, cu o perspectivă unică, ce implică și impresionează deopotrivă spectatorul.“

Premiul Fresh Perspective, rezervat unui fashion film cu buget redus, a fost câștigat de Transformable Wardrobe, al Mariei Sloth Rousing, proaspăt absolventă a Academiei Regale de Arte Frumoase din Copenhaga, Danemarca. Proiectul ei explorează așteptările pe care le avem de la hainele pe care le purtăm, propunând un experiment interesant: acela de a incorpora obiecte de zi cu zi în opt piese vestimentare distincte.

Debandada, proiectul de diplomă al Andradei Moruțan, absolventă a Universității de Arte și Design din Cluj, secția Design Vestimentar, a fost desemnat câștigător al premiului pentru Cea mai bună Producţie Locală la această ediție a festivalului, juriul apreciind „experiența imersivă și coerența artistică a filmului“.

120 de filme din întreaga lume, dintre care 10 producții românești, s-au înscris anul acesta în competiția Bucharest Fashion Film Festival, iar 45 dintre ele au intrat în selecția oficială. Câștigătorii au fost desemnați de un juriu format din Nick Rees-Roberts (profesor la Sorbonne Nouvelle University din Paris și autor al volumului Fashion Film: Art and Advertising in the Digital Age), Katie Metcalfe (video commissioner al platformei NOWNESS și programator al Festivalului de Film Sundance), Marketa Uhlirova (istoric de artă și directorul festivalului Fashion in Film din Londra), Lil Bulgac (fashion director Harper’s Bazaar România), Andrei Iovu (redactor-șef Harper’s Bazaar România) și Alina Gavrilă-Borțun (founder & creative director Gavrilă&Asociații, founder Gavrilă Fashion Tellers).

Bucharest Fashion Film Festival își propune cu fiecare ediție să încurajeze noile talente din lumea modei, iar anul acesta, în parteneriat cu Promenada, a fost demarată o competiție specială. Premiul: un pop-up shop de o lună în Promenada Mall pentru un designer tânăr, talentat și pus pe treabă. Câștigătorul, desemnat în urma votului online pe site-ul festivalului, a fost brandul Gnana Studio.

Bucharest Fashion Film Festival 2019 a avut loc între 11 și 14 aprilie la Cinema Elvire Popesco, Teatrul Odeon, Promenada, Fix | Botanical Bar și a adus publicului o selecție curajoasă de filme cult cu scenografie și costume spectaculoase (cum este filmul regizoarei cehe Věra Chytilová, interzis în anii ’60, Daisies(1966) și o serie de documentare despre personaje marcante din istoria modei — Love, Cecil(2017) sau Celebration (2018). Lor li s-a adăugat documentarul McQueen (2018), o privire personală asupra vieţii și carierei regretatului designer Alexander McQueen, proiectat în premieră în România la Bucharest Fashion Film Festival.

Highlight-ul ediției l-a reprezentat cine-concertul The Inferno Unseen, o variantă reconstruită a unuia dintre cele mai intrigante proiecte din istoria cinematografiei: The Inferno (1964), filmul neterminat al lui Henri-Georges Clouzot.Proiectul Marketei Uhlirova, cercetătoare și fondatoare a Festivalului Fashion in Film din Londra și a compozitorului de muzică electronică Rollo Smallcombe (care performează live la fiecare proiecţie), The Inferno Unseen a mai fost prezentat până acum la Barbican Center în Londra, Museum of the Moving Image în New York și Pallazzo Grassi din Veneţia.

Pe tot parcursul festivalului, publicul a putut vizita, la Teatrul Odeon expoziția multimedia A Fashion Film Lexicon, un demers de identificare și exemplificare a conceptului de fashion film, un gen emergent, aflat la interferența dintre video art, scurtmetraj și spot publicitar, care explorează tensiunea dintre artistic și comercial. Alături de expoziția multimedia A Fashion Film Lexicon, Bucharest Fashion Film Festival 2019 a inclus și un colţ de Virtual Reality, găzduit de Promenada Mall, un pretext pentru iniţierea unei discuţii despre folosirea noilor media și tehnologii în film și în procesul creativ.

Cu fiecare ediție, Bucharest Fashion Film Festival își dorește să pună bazele unui forum de discuţii despre relaţia dintre film și modă, iar anul acesta nu a făcut excepție. În cadrul celor trei mese rotunde, la care au participat profesioniști internaționali și locali din lumea filmului și a modei, s-a atins un spectru larg de subiecte, de la problemele cu care se confruntă tinerii designeri în drumul de la prototip la afacere (Scurt ghid pentru antreprenoriat în modă), la rolul costumului în cinema (Fashion in Film: Costume as Visual Language, EN) și până la viitorul fashion film-ului și noi forme de brand narration (On Branded Content and New Storytelling Devices, EN).