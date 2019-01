Brexit: Theresa May a suferit o înfrângere istorică în Parlament. Acordul privind ieșirea Regatului Unit din UE a fost respins﻿

Este considerată cea mai grea înfrângere suferită de un guvern britanic în ultima sută de ani.

Previziunea făcută marți dimineață de ministrul Mediului, Michael Gove, la BBC, s-a adeverit: el anunța «vremuri dificile» pentru guvern și riscul ca, marți seară, premierul Theresa May să sufere o grea înfrângere în Camera Comunelor la votul asupra acordului Brexit. Nu s-a înșelat. Acordul la care a ajuns dna May în luna noiembrie cu Bruxellesul a fost respins masiv, cu 432 voturi, contra 202. Analiști politici britanici, citați de corespondentul la Londra al ziarului «Les Echos», vorbesc de «cea mai grea înfrângere înregistrată de un guvern britanic în Camera Comunelor în ultima sută de ani». Niciunul dintre sondajele realizate în ajunul votului nu a prevăzut o înfrângere atât de grea. «The Financial Times» scria că, în cel mai rău caz, acordul va fi respins cu o diferență de 225 de voturi. «The Times», citând o sursă apropiată primului ministru, prognoza o înfrângere la o distanță de 180 voturi, iar «Sky News» – de 225 voturi.

Respingere categorică a unui amendament la textul acordului privind mecanismul «backstop»

De remarcat faptul că, în prealabil, a fost respins (cu 600 voturi la 24) inclusiv un amendament la acord ce garanta caracterul «temporar» al clauzei «backstop», respectiv mecanismul de securitate pentru prevenirea restabilirii unei frontiere dure între cele două Irlande, chiar dacă nu se va ajunge la un acord privind relațiile viitoare între Londra și UE înaintea perioadei de tranziție.

Dificil, acum, de prevăzut ce se va întâmpla în următoarele zile, dar este certă intrarea într-o perioadă de «profundă incertitudine», în condițiile în care nu mai sunt decât 70 de zile până la data ieșirii Regatului Unit din UE. Apare inclusiv întrebarea dacă nu cumva va fi amânată data ieșirii din UE până la vară, pentru a se obține un răgaz necesar evitării Brexitului fără acord. Șeful opoziției, Jeremy Corbyn, a promis, oricum, depunerea unei moțiuni de cenzură cu scopul de a înlătura guvernul May, moțiune ce ar putea fi supusă votului miercuri. În ce o privește pe Theresa May, domnia sa are la dispoziție trei zile pentru a veni în fața deputaților cu un «plan B». Până luni, s-a aflat din surse informate, doamna May ar putea să mai ceară unele concesii Bruxellesului, dar marea diferență de voturi în favoarea respingerii textului acordului nu permite a se spera în schimbarea situației în Camera Comunelor.