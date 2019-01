Brexit: Theresa May a obținut sprijinul deputaților pentru rediscutarea acordului de plecare din UE semnat cu Bruxelles﻿

În ciuda avertismentelor repetate ale membrilor UE în care au explicat că acordul la care Theresa May a ajuns în luna noiembrie cu Bruxelles nu este renegociabil, parlamentul britanic cere, totuși, operarea unor amendamente importante.

Punctul principal pe care-l doresc doamna May și deputații britanici este cel referitor la frontiera irlandeză. Un nou text de acord urmează a fi prezentat în Camera Comunelor «îndată ce va fi posibil». Important este însă faptul că Theresa May a obținut suportul clar al deputaților pentru a merge din nou la Bruxelles cu misiunea de a cere renegocierea punctelor cu care deputații britanici nu sunt de acord.

«Doresc să mă întorc la Bruxelles cu mandatul cel mai clar posibil», a fost apelul adresat marți seară de Theresa May membrilor Camerei Comunelor la dezbaterea amendamentelor la «Planul B» prezentat de domnia sa după respingerea textului acordului la care a ajuns cu Bruxellesul în luna noiembrie anul trecut. «Astăzi, sublinia dna May în pledoaria sa, aveți prilejul să arătați Uniunii Europene ce trebuie făcut pentru ca un acord să fie acceptat și de Camera Comunelor, ce trebuie făcut pentru a ieși din confuzie, divizare, dar și din incertitudine». În opinia sa, mecanismul «backstop», respectiv sistemul de securitate menit să asigure fluiditate schimburilor comerciale la frontiera dintre Republica Irlanda și Irlanda de Nord «necesită unele schimbări juridice pentru a avea susținerea Camerei Comunelor, ceea ce înseamnă redeschiderea negocierii acordului de plecare din UE». Purtătorul de cuvânt al dnei May a precizat că «îndată ce va fi posibil», dna May va prezenta Parlamentului un nou acord. Dacă, însă, nu va reuși să prezinte textul promis până la data de 13 februarie, domnia sa va veni cu o nouă declarație în Parlament pentru a fi dezbătută și amendată.

«Aranjamente alternative»

Theresa May le-a adresat marți seară deputaților britanici o multitudine de mesaje. Totul, pentru a-i convinge în primul rând să susțină masiv un amendament al deputatului conservator Graham Brady în care se cere înlocuirea formulei «backstop» privitoare la frontiera irlandeză prevăzută în tratatul pe care Theresa May l-a încheiat în noiembrie cu Bruxelles, cu formula «aranjamente alternative», care… din păcate, abia urmează a fi decise. Cu acest suport din partea majorității deputaților (amendamentul a fost aprobat cu 317 voturi pentru și 301 împotrivă), dna May are curajul să meargă (pentru a câta oară?) la Bruxelles pentru a arăta că un acord cu modificările aduse la punctul referitor la frontiera irlandeză are toate șansele să fie aprobat în Camera Comunelor. A fost respins amendamentul prezentat de deputata laburistă Yvette Cooper prin care Theresa May era forțată să ceară Bruxellesului amânarea termenului de ieșire a Regatului Unit din Uniunea Europeană în cazul în care nu ar fi obținut aprobarea renegocierii prevederilor referitoare la frontiera irlandeză. Acest amendament a fost respins cu 321 voturi, aprobat fiind de doar 298 deputați.

Un sentiment de ușurare, dar și de neliniște

Theresa May are motive să se felicite pentru victoria sa de marți seară în Camera Comunelor, eliminând scenariul unui Brexit fără acord, în care Regatul Unit ar părăsi UE fără acord de «divorț à l’amiable». În schimb, întreprinderile, care contau pe adoptarea unui text care să le «dea o gură de aer», rămân cu perspectiva de a suporta consecinţele incertitudinii. Deputații au adoptat, simplu, cu 318 voturi pentru și 310 contra, un amendament fără caracter obligatoriu pentru guvern, depus de conservatoarea Caroline Spelman, care prevede respingerea oricărui scenariu de Brexit fără acord.

O altă veste bună pentru Theresa May, după voturile exprimate la seria de amendamente dezbătute marți seară: șeful opoziției laburiste, Jeremy Corbyn, a acceptat în cele din urmă să se întâlnească cu primul ministru pentru a discuta chestiuni concrete referitoare la impactul Brexitului asupra locurilor de muncă, asupra nivelului de trai și asupra drepturilor muncitorilor, ceea ce, spun surse parlamentare citate de corespondentul la Londra al ziarului «les Echos», ar putea contribui la asigurarea unei majorități în favoarea textului remaniat al acordului de plecare din UE.

La Bruxelles – «amestec de ușurare și neliniște»

Negociatorii din Bruxelles ai plecării din UE a Regatului Unit urmăresc dezbaterile de la Londra cu «un amestec de ușurare și neliniște». Ușurarea provine din faptul că, în sfârșit, Londra trimite un semnal. De la începutul lunii ianuarie nu s-au mai înregistrat progrese, ci «o exasperantă stare de suspensie» care, acum, pare să se încheie. Rămâne însă palpabilă starea de neliniște. «Nimic din ultimele evoluții la Londra, spune corespondentul la Bruxelles al ziarului mai sus amintit, nu permite să se afirme că jocul a fost realmente deblocat» … «Britanicii nu au fost niciodată capabili să vină la noi cu un mesaj clar», spune o sursă apropiată negociatorilor europeni care vede în apropiatele demersuri ale Theresei May o încercare nouă de tergiversare a finalizării procesului de plecare din UE. Timpul rămas până la 29 martie este foarte scurt și europenii dau semne de nervozitate. Emmanuel Macron a afirmat din nou marți că acordul încheiat la sfârșitul lunii noiembrie cu UE «este cel mai bun posibil și nu este renegociabil». Nimic, însă, nu interzice «a se da dovadă de creativitate pentru a oferi Londrei garanții juridice serioase». De data aceasta, scrie corespondentul la Bruxelles al ziarului «Les Echos», unii analiști nu exclud ideea unui codicil la acord, solid din punct de vedere juridic, care ar putea veni cu precizări asupra anumitor puncte referitoare la frontieră irlandeză. Este vorba de dorința britanicilor de a se include ideea că Londra nu va rămâne o veșnicie «prizonieră «mecanismului de securitate backstop» legat de frontiera irlandeză. Este, deci, previzibilă, în continuare, o mare bătaie de cap cu plecarea Regatului Unit din UE. Important, acum, este ca dna May să revină la Bruxelles cu idei, propuneri consistente, serioase și bine fundamentate.