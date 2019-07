Boris Johnson, premier al Regatului Unit, în fruntea unui Partid conservator divizat

Boris Johnson, fost primar al Londrei și fost ministru de Externe în guvernul doamnei Theresa May, a fost proclamat marți nou șef al Partidului conservator (în fața rivalului Jeremy Hunt, actual ministru de Externe britanic), după ce luni a fost exprimat votul celor 160.000 membri ai acestei formațiuni politice. Regina Elizabeta a II-a îi va încredința miercuri misiunea de a forma noul guvern ce-i va succeda celui condus de Theresa May.

P entru prima oară în ultimii trei ani, cei ce vor o plecare din UE cu orice preţ vor prelua comanda în guvern, în timp ce ceilalți vor intra în «rezistență» la nivelul Parlamentului. Boris Johnson a cerut ca toți cei care i se vor alătura în cabinet să fie, ca și el, gata să părăsească UE la finele lunii octombrie, indiferent de preţ.

Prioritatea acestui partizan înflăcărat al plecării R egatului Unit din Uniunea Europeană, Boris Johnson, va fi punerea în aplicare a divorțului de Bruxelles, pe fondul unei țări profund divizate exact pe această chestiune, la trei ani de la referendumul din 23 iunie 2016. Prevăzut inițial la 29 martie 2019, Brexitul a tot fost amânat până la 31 octombrie.

Un drum încă nesigur

Miercuri ia sfârșit ceea ce comentatorii locali numesc «Beauty contest», care vreme de mai multe săptămâni a ținut Brexitul în suspans. Noul premier, Boris Johnson, are nevoie de încă niște zile pentru desemnarea, fără îndoială, până la finele acestei săptămâni, a membrilor guvernului său. « Foaia de parcurs» a lui Johnson este clară: la trei ani de la referendumul privind Brexitul, din iunie 2016, el spune că are misiunea de a aplica decizia britanicilor de a părăsi Uniunea Europeană. Numai că drumul pe care-l va alege Johnson este încă nesigur. De-a lungul campaniei sale, a promis ferm ieșirea din UE la 31 octombrie, cu sau fără acord. Are însă nevoie de sprijinul conservatorilor, care să-i confere puterea de a încerca totuși negocierea cu Bruxellesul a unui alt acord decât cel realizat de Theresa May în toamna anului trecut. Slabe speranțe, spun analiști politici londonezi citați de corespondentul permanent al ziarului «Les Echos» în capitala britanică. Bruxelles și membrii UE sunt în continuare fermi pe poziția de a refuza orice renegociere a acordului realizat deja de Theresa May.

O parte deloc neglijabilă a conservatorilor, pe poziție opusă lui Boris Johnson

Mulți la Londra, și nu numai, își pun întrebarea dacă Boris Johnson va reuși să impună scenariul său de ieșire din UE. Potrivit ziarului «The Sunday Telegraph», guvernele belgian și olandez, dar și responsabili francezi, germani și irlandezi au intrat deja în contact cu anturajul lui Boris Johnson pentru a se evita scenariul unui Brexit fără acord. Însuși Johnson intenționează să-i invite în Marea Britanie pe Emmanuel Macron și pe Angela Merkel pentru a discuta problemele privind Brexitul. Mulți analiști britanici sunt de părere că, adoptând o poziție mai fermă decât Theresa May, Boris Johnson va nemulțumi o bună parte din propria sa formațiune politică. Numeroși conservatori nu sunt de fapt adepții plecării din UE fără un acord «à l’amiable» cu Uniunea Europeană. 17 dintre ei au anunțat că nu respectă recomandarea de a vota în favoarea scenariului lui Johnson. Un alt semn al ambianței existente în rândul conservatorilor este faptul că mai mulți miniștri din guvernul May au avertizat că vor demisiona înainte de instalarea premierului, pentru a arăta astfel că nu vor să cauţioneze un Brexit fără acord și că sunt gata de luptă în cadrul parlamentului. Primul dintre ei este chiar ministrul de Finanțe, Philip Hammond. Zilele trecute, domnia sa a avertizat că un Brexit fără acord va costa economia britanică 90 miliarde de lire sterline, contrar unor evaluări ale adepților unui Brexit dur, conform cărora, dimpotrivă, plecarea fără acord va aduce economiei 80 miliarde de lire sterline.