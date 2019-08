Biciclete la preturi foarte avantajoase!

De cand a inceput sezonul cald, mi-am dorit sa petrec mai mult timp afara, deoarece este mult mai benefic decat statul in fata televizorului. Desi exista multe sporturi pe care le poti practica vara, am decis ca mersul pe bicicleta este ceea ce imi place cel mai mult. Imi aminteam cum obismuiam sa pedalez cand eram copil impreuna cu alti prieteni biciclisti. Acesta nostalgie m-a facut sa apelez la magazinul cu biciclete mountain bike, click4sport.ro.

Acest magazin online ofera o gama foarte mare de biciclete care pornesc de la preturi foarte avantajoase.

Facand o comparatie cu alte magazine, am ajuns la concluzia ca Click4sport.ro ofera cel mai bun pret din Romania pentru biciclete.

Dintre toate bicicletele din magazin, preferatele mele sunt cele Mountain Bike, deoarece au proprietati superioare fata de o bicicleta normala.

Fiind vorba despre click4sport.ro, de aici am avut posibilitatea sa investesc 999 lei in bicicleta mtb 29″. Este o oferta mai mult decat avantajoasa avand in vedere cat de bine sunt fabricate produsele de la click4sport.ro.

Ce este o bicicleta MTB? O bicicleta MTB este o bicicleta de munte, folosita pentru off-road, sau pentru trasee dificile. Aceasta este similara cu celelalte biciclete, desi are in plus anumite caracteristici care ii sporesc rezistenta si durabilitatea.

Bicicletele MTB au o constructie solida, un cadru special gandit (unghiuri etc), de obicei cu suspensii fata sau suspensii full, cauciucuri mai groase, roti mai durabile si frane mai puternice. Constructia unei biciclete de munte (MTB) este special gandita astfel incat sa reziste unor conditii dificile de pedalat si de drum.

Acest model a aparut in jurul anilor ‘50-’60, dupa ce un grup de tineri ciclisti au inceput sa exploreze cararilor muntilor din California. Nu spunem ca nimeni nu mai condusese o bicicleta pe sosea, dar din acest punct acest vehicul a inceput sa aiba un impact mai mare, generand astfel si primele modificari ale bicicletelor pentru practicarea acestui sport. Initiatorii Mountain Bike sunt Tom Ritchey si Gary Fisher, fiind primii care incepsa foloseasca astfel de bicicletele.La inceput se utilizeaza cadre de croaziera. Apoi incep sa se imbunatateasca franele, folosind si anvelope mai groase.

Odata cu cresterea popularitatii acestui sport, in curand a devenit o modalitate olimpica, mai exact varianta Cross Country. Aceasta varianta are propriile reguli care nu se aplica intotdeauna altor evenimente in afara Olimpiadei, ca si in cazul altor sporturi. In 1996, in Jocurile Olimpice de la Atlanta s-a practicat pentru prima data Cross Country.

Recent, la 2008 la Jocurile Olimpice de la Beijing, a fost adaugata si o alta varianta de Mountain Bike, BMX.

Cea mai mare diferenta pe care o observam cu totii este tipul de sol. In mersul cu bicicleta, intregul traseu se face pe drum neasfaltat, iar cea mai mare parte este asfaltat. Pe bicicleta MTB puteti merge pe drumuri sau pe asfalt, dar nu asta este ceea ce caracterizeaza MTB. Petele de murdarie, noroi, coborari, urcusuri, crengi, pietre … sunt lucrurile care caracterizeaza acest sport.

O alta diferenta este gradul de protectie. Aveti nevoie de o mai buna protectie pentru a preveni ranirea si leziunile in caz de cadere. De aceea, ar fi indicat sa va protejati cu cotiere si genunchiere, dar si cu casti speciale pentru ciclism.

Bicicletele Mountain Bike sunt disponibile in mai multe variante. Unele au suspensii pe spate sau suspensii complete pentru o manevrare mai usoara, precum si frane mai eficiente.

MTB este o masinarie complexa, chiar daca nu foloseste motor sau alte componente electronice. Orice pasionat de acest sport va stii exact cum sa isi aleaga bicicleta perfecta pentru necesitatile sale. In plus, ciclismul reprezinta un sport ideal care poate fi practicat la orice varsta, in orice anotimp. Vara aceasta este momentul ideal de a incerca un nou sport sau de a duce la un nivel avantasat pasiunea pentru Mountain Bike. Avand si magazine pe masura precum Click4sport.ro, acum este mai usor ca niciodata sa faceti o investitie intr-o bicicleta care sa nu depaseasa pretul de 999 lei.

Dupa cum putem observa, acest sport lasa loc suficient pentru desfasurare, astfel incat fiecare dintre cei care aleg miscarea cu biciclete MTB sa le foloseasca cum cred mai bine. Personal consider ca o bicicleta MTB este mult mai avantajoase pe termen lung, deoarece este mai putin probabil sa se defecteze, dar si datorita faptului ca poate fi folosita in orice conditie meteorologica sau anotimp iar rotile sunt mult mai rezistente. Magazinul Click4sport.ro ofera o gama vasta de top biciclete si accesorii ciclism, la preturi foarte avantajoase pentru buzunarul oricarui client!