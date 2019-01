BCR a inchiriat apartamentele Silver Mountain catre Bookingpedia

BCR a decis sa inchirieze cele 132 de apartamente ramase nevandute in complexul rezidential de lux Silver Mountain, preluat in 2014 in contul datoriilor, operatorului hotelier Bookingpedia. Aceasta fiind cea mai mare tranzactie de inchiriere de unitati rezidentiale in scop hotelier din Romania.

Complexul Silver Mountain din Poiana Brasov a fost cumparat de BCR in luna mai 2014 pentru 49,7 mil. EUR, la patru luni dupa ce dezvoltatorul proiectului a intrat in faliment.

BCR, care detine 98% din masa credala a firmei falimentate, a preluat, in cadrul unei licitatii, 171 apartamente, 176 locuri de parcare, doua spatii comerciale, o cladire multifunctionala (restaurant, club, spa & fitness), drumuri de acces, spatii verzi si teren excedentar in suprafata de 206.500 mp.

Acum, cele 132 de apartamente ramase nevandute au fost inchiriate de Bookingpedia si, din 1 noiembrie 2018, au fost transformate in unitati de cazare de 4 stele.

„Bookingpedia a inchiriat de la BCR apartamentele la un pret avantajos pentru ambele parti. Ei au transformat apartamentele in hotel, insa BCR poate sa le vanda oricand, cumparatorii avand optiunea de a se transforma in investitori, lasand apartamente in continuare catre operatorul hotelier si sa isi recupereze investitia din chirie“, a declarat Mircea Draghici, managing director al EST Hospitality, intermediarul tranzactiei.

BCR a finantat proiectul cu 86 mil. EUR, din care si-a recuperat „pe hartie“ 52,3 mil. EUR. Cu o luna inainte de declansarea insolventei INR Management, din 19 august 2013, firma a fost cumparata de fondul asiatic de investitii UNI-ASIA Holding, reprezentat in Europa de Est de Bogdan Gheorghiu.

Cumparatorii erau dispusi sa continue proiectul care mai avea nevoie de o investitie de circa 100 mil. EUR. In urma declansarii falimentului, investitorii au facut insa un pas inapoi, iar banca a preluat activele in contul datoriei.