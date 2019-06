Barna: „Ordonanţa lui Dăncilă s-ar putea să fie o foarte neplăcută surpriză”

Preşedintele USR, Dan Barna, nu împărtăşeşte opinia preşedintelui Klaus Iohannis privind ordonanţa de urgenţă prin care se introduce votul uninominal pentru alegerile preşedinţilor de Consiliu Judeţean.

Acesta a susţinut că modificările nu vor avantaja PSD precum se crede ci ar putea fi chiar o „o foarte neplăcută surpriză” pentru PSD deoarece cetăţenii s-au trezit şi văd că baronii nu au dezvoltat judeţele şi trebuie schimbaţi.

„Dacă ne uităm la rezultatele electorale de duminică, această modificare s-ar putea să fie o foarte neplăcută surpriză pentru vechea clasă politică şi pentru PSD în mod particular, pentru că dacă la primăria locală se votează pe persoane, la judeţ este un vot mult mai politic şi acolo Alianţa USR PLUS şi partidele din Opoziţie sunt pe creştere, iar românii şi-au dat seama că există o alternativă pe care se pot baza şi în care pot avea încredere. Ordonanţa s-ar putea să salveze doar câţiva baroni pe profilul domnului Oprişan. Calculul pe care l-au făcut eu îl consider un calcul greşit, s-au gândit că datorită situaţiei generate de votul de duminică Alianţa USR PLUS şi celelalte partide de Opoziţie vor avea consilieri numeroşi şi atunci şansa unui Oprişan să rămână preşedinte de consiliu judeţean este foarte mică. S-au gândit că poate reuşesc să îi prostească pe cetăţeni. Problema e că cetăţenii s-au trezit şi văd foarte clar că acele judeţe puternic baronizate sunt cel mai puţin dezvoltate”, a declarat liderul USR, în direct pentru B1TV.

Guvernul a adoptat o ordonanţă de urgenţă care prevede alegerea preşedinţilor de consilii judeţene prin vot direct de către cetăţeni.