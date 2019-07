Bad Unicorn aniversează doi ani de la lansarea primului film în cinematografe și adună zeci de mii de spectatori

Pe 30 iunie 2017, Bad Unicorn, o companie la început de drum, specializată în marketing și distribuție de film de autor și cu experiență în organizarea de evenimente culturale, lansa în cinematografele din România primul film din portofoliu – “Despre trup și suflet / On Body and Soul”, câștigătorul Ursului de Aur la Berlinale în 2017. Acest film-fenomen i-a convins de la prima vizionare pe Monica Felea și pe Ștefan Bradea, doi freelanceri care lucrau împreună în domeniul promovării și distribuției de film, că în România există public pentru filmele care au o poveste de spus și despre care se va vorbi și peste ani.

Doi ani mai târziu, Bad Unicorn însumează 9 filme lansate (On Body and Soul, God’s Own Country, Pororoca, L’Atelier, Dovlatov, U: July 22, The Guilty, Birds of Passage, Amanda), prezente în cele mai importante festivaluri de film (și nu numai) din România: TIFF, Festivalul de Film European, Les Film de Cannes a Bucharest, Ideo Ideis și aproximativ 60.000 de spectatori în zeci de săli din toată țara, potrivit unui comunicat de presă al companiei.



Cadru din filmul ”On Body and Soul”





„Pe parcursul acestor doi ani, Bad Unicorn a participat la cele mai importante festivaluri şi pieţe de film şi a format legături puternice cu jucători importanţi din zona producţiei de film de autor european. Am obţinut drepturile de reprezentare în România pentru filme deosebite, aparent greu de distribuit, demonstrând că atâta timp cât sunt corect promovate, există public local. Pentru asta nu putem decât să le mulţumim partenerilor noştri, cinematografelor care au crezut în noi şi în filmele noastre.

Bad Unicorn a devenit recent şi membru al asociaţiei distribuitorilor de film european Europa Distribution, o foarte bună oportunitate de a acumula experienţă şi idei din partea colegilor distribuitori de film din alte ţări” – Ștefan Bradea, Managing Partner Bad Unicorn.



În țara unde există public pentru filmele de autor, dar cinematografele s-au împuținat, distribuția filmelor de artă este o mare provocare din cauza spațiului limitat de proiecție. Astfel, pe lângă cele 40 de săli de cinema și spații alternative, filmele Bad Unicorn sunt prezente în caravane de filme, în cadrul festivalurilor sau au parte de proiecții speciale în orașele din România, cu ajutorul partenerilor (ONG-uri precum Accept și Fundația Estuar, edituri, locații care organizează vizionări caritabile etc.).

Cadru din filmul ”System Crasher”



Filmele alese de Bad Unicorn au fost bine primite atât de public, cât și de critici, fiind răsplătite cu nominalizări și premii la unele dintre cele mai importante festivaluri și evenimente din industrie: Cel mai bun film european (On Body and Soul) la Premiile Gopo 2018, Premiul Publicului (The Guilty) la TIFF 2018, 2 nominalizări pentru Cel mai bun film european (Dovlatov și Utoya: 22 iulie) la Gopo 2019, Premiul Publicului (System Crasher) la TIFF 2019.

Pe lângă proiectele proprii (filme achiziționate, promovate și distribuite în sălile din România), echipa Bad Unicorn, alături de profesioniști din domeniu, are norocul de a lucra pentru proiecte pe care le susțin necondiționat, alături de parteneri care cred în aceleași valori. În acești doi ani, Bad Unicorn a derulat campanii de PR în domeniul cultural și social: campania de comunicare a Festivalului Internațional Shakespeare, Craiova, comunicarea proiectului ”Mame Adolescente” (Premiul II la Gala Societății Civile în secțiunea Campanii de comunicare pe teme sociale), comunicarea campaniei ”Voci Netăcute” realizată de Cheil Centrade în beneficiul Asociației Anais, campanie cu patru nominalizări la Cannes Lions International Festival of Creativity.



Având și avantajul de a lucra de mult timp în industria de film din România, Bad Unicorn a contribuit cu experiență și implementare la organizarea unor festivaluri de film din România: TIFF, Divan Film Festival, Timishort Film Fest, HipTrip Travel Film Festival, Pelicula, oferind totodată și consultanță în domeniul distribuției de film și organizării de evenimente.



“Credem că un film are nevoie de cel puțin 2 luni de promovare pentru a ajunge la publicul lui și nu vrem să facem rabat de la timpul și de la expunerea pe care le acordăm fiecărui film ales în parte, din acest motiv distribuim maximum 6 filme pe an. Pentru o companie care crede că nu volumul contează, cât calitatea filmelor alese pentru distribuție și mai ales expunerea lor unui public cât mai larg și mai potrivit, e foarte important să ieșim din nișa ”publicului de film de artă/autor”, privit ca inaccesibil și prețios, și targetarea de noi spectatori, în funcție de fiecare subiect. Alegem filme cu o poveste de spus și credem că publicul vizat are nevoie de produsele culturale pe care le promovăm, iar dovada sunt spectatorii recurenți care devin adevărați ambasadori ai filmelor Bad Unicorn, recomandându-le mai departe.” – Monica Felea, Managing Partner Bad Unicorn.

În această toamnă, Bad Unicorn va mai lansa două filme în cinematografele din România, – God Exists, Her Name is Petrunija, (Macedonia, r. Teona Strugar Mitevska), câștigător al două premii importante independente la Berlinale 2019, Premiul Juriului Ecumenic și Premiul Guild Film – premiu oferit de public și System Crasher (Germania, r. Nora Fingscheidt), câştigător al trofeului Alfred Bauer la Berlinale 2019 și Premiul Publicului la TIFF 2019.