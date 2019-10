Aurul Dacic… sub microscop. Discul cerului din Carpati

La Nebra, in Germania, aproape de Halle, s-a descoperit in 1999 un disc de bronz cu diametrul de 32 cm, pe care erau reprezentate in aur soarele, luna si 32 de stele, inclusiv pleiadele. Descoperitorul era un cautator de comori dotat cu un detector de metale. Discul a intrat pe piata in 2001 si a fost recuperat de politie dupa multe aventuri, urmariri ca-n filme, intalniri secrete si un flagrant care i-a prins asupra faptului pe cei ce voiau sa vanda nepretuitul obiect: doi cercetatori! S-a identificat locul descoperirii, s-au luat probe de pamant, care coincideau cu urmele de pamant de pe disc, s-a sapat in acel loc si s-au mai descoperit obiecte din epoca bronzului.

Concluzia: discul din Nebra este cea mai veche reprezentare a cerului din istoria omenirii, datata pe la 1600 i.Hr.

Au inceput imediat disputele si suspiciunile de fals. Inculpatii au incercat sa scape cu o pedeapsa mai usoara, sustinand varianta falsului si au atras de partea lor chiar oameni de stiinta. Dar analizele fizico-chimice au incheiat disputa: discul este autentic. Iar ca urmare a acestei descoperiri, Fundatia Germana pentru stiinta a alocat 3,3 milioane de euro pentru desfasurarea unui amplu proiect cu privire la epoca bronzului. Dar care au fost rezultatele analizelor?

Ernst Pernicka, actualul sef de sapaturi la santierul arheologic de la Troia, s-a ocupat de aceste masuratori impreuna cu cativa colegi.

Bronzul din care este facut discul este bronz local, iar aurul – aur din Carpati!!!. Fara nici un dubiu, este vorba de aur din Carpati.