Atentat terorist în Caşmirul indian﻿

Un grup islamist cu baza în Pakistan a lovit joi un convoi de 78 vehicule ce transportau 2.500 paramilitari de la Central reserve Police Force (CRPF) în teritoriul Caşmirului indian.

India era vineri dimineață sub șocul produs de sângerosul atac terorist de joi seară – considerat cel mai grav din ultimii 20 de ani – soldat cu 37 paramilitari uciși. Drama s-a produs în urma exploziei unui automobil încărcat cu explozivi, detonat în cursul deplasării convoiului de vehicule militare. Un grup terorist cu baza în Pakistan, Jaish-e-Mohammed a revendicat imediat atacul. Autoritățile indiene au reacționat luând măsuri împotriva vecinului său, Pakistanul, cu care are de ani de zile dispute teritoriale. Prima sancțiune instituită împotriva Pakistanului este de natură economică, informează corespondentul la New Delhi al RFI. India a retras Islamabadului clauza națiunii cele mai favorizate care, de 23 ani, oferea facilități vamale. Al doilea răspuns indian este de natură diplomatică, scopul urmărit fiind izolarea Pakistanului. Marea decepție: China, cel mai important aliat al Pakistanului, a votat împotriva propunerii de includere a șefului grupului Jaish-e-Mohammed pe lista ONU a teroriștilor. Această organizație islamică pakistaneză se află deja pe lista neagră, dar șeful ei, Masood Azhar, nu. Surse informate de la New Delhi spun că autoritățile indiene se pregătesc pentru un răspuns mai puternic, eventual militar, având în vedere că țara este în plină campanie pentru alegerile legislative ce urmează să aibă loc peste trei luni.