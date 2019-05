Asociația Be You cultivă spiritul civic al tinerilor prin proiectul „All for Democracy”

Asociația Be You a început mobilitatea proiectului „All for Democracy”, cofinanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus plus. Proiectul are ca scop promovarea participării tinerilor la procesul electoral și încurajarea implicării în viața civică pentru ca aceștia să devină cetățeni activi și responsabili.

Activitățile au loc la Pensiunea Loteia din Aninoasa, în perioada 6-13 mai 2019 și reunesc 30 de participanți din 6 țări partenere: România, Polonia, Portugalia, Spania, Slovacia și Turcia.

Prin proiectul „All for Democracy” se urmărește atingerea unor obiective precum: creșterea nivelului de cunoștințe despre democrație, procesul decizional și cetățenia activă, promovarea implicării în procesul electoral la nivel european, național și local, precum și încurajarea practicării cetățeniei active și participarea la viața democratică.

Pe parcursul celor 8 zile de proiect participanții vor fi implicați în activități bazate pe educația non-formală și informală: ateliere de lucru, prezentări, dezbateri, jocuri de rol, simulări, discuții interactive, realizare de campanii pentru promovarea participării în procesul electoral, seri interculturale, vizite culturale și întâlniri cu tineri și autorități din comunitatea dâmbovițeană. Activitățile au ca tematică alegerile europarlamentare, procesul electoral, viața democratică și cetățenia activă, precizează, într-un comunicat, Asociația.

De Ziua Europei, participanți vor interacționa cu autoritățile locale și cu tineri din comunitate în cadrul evenimentului ”Toți pentru Democrație” ce va avea loc joi, 9 mai, la Muzeul Tiparului și Cărții Vechi Românești, de la ora 10:00. De asemenea, activitățile proiectului „All for Democracy” sunt dedicate și Săptămânii Europene a Tineretului.