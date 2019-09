Asociaţia Act for Tomorrow – amplă acţiune de ecologizare a lacului Bicaz

În perioada 13-15 septembrie 2019, Asociaţia Act for Tomorrow, Fairy Romania şi Asociaţia Sens Civic din Neamţ, au organizat o amplă acţiune de ecologizare a lacului Bicaz, primul pas din cadrul programului „Ape curate în România”.

Pe durata celor 3 zile au fost implicaţi 220 de voluntari din comunitatea locală şi judeţele învecinate. Au fost colectaţi 1060 de saci de deşeuri (din care 700 de PET, iar 360 de alte deşeuri), însumând un total de 4 tone. 4 dintre malurile lacului, pe le-am găsit sufocate de deşeuri, sunt acum din nou curate: Malul Baicului (Izvorul Alb), Malul Potoci, Malul Rugineşti, Malul Poiana Largului. Cu sprijinul angajaţilor Hidroelectrica a fost curăţată şi zona Prizei de Apă.

Celor 220 de voluntari le-au fost alături şi persone publice, precum Vladimir Drăghia, Alice Cavaleru, Faboulous Muses (Diana Enciu şi Alina Tanasa) şi Sânziana Negru, care ne-au ajutat să ducem mai departe apelul nostru de implicare şi responsabilizare faţă de natură.

Odată cu lansarea programului „Ape curate în România”, a fost lansată prima sticlă de Fairy fabricată complet din plastic reciclat (PCR) şi plastic colectat din oceane, disponibilă în ediţie limitată în magazinele din România. Proiectul îşi propune să contribuie la conştientizarea problemei poluării cu plastic a oceanelor, să inspire consumatorii să participe la curăţarea plajelor şi să recicleze deşeurile menajere.

„Acţiunea desfăşurată în acest weekend reprezintă doar un prim pas din demersurile pe care asociaţia noastră şi le propune în următorul an pentru curăţarea apelor din România. Am găsit malurile lacului efectiv sufocate de deşeuri şi nu le-am părăsit până când nu am epuizat toţi sacii pe care i-am avut la noi. Vom reveni şi în primăvară cu o acţiune şi mai mare, deoarece considerăm că această problemă care afectează ecosistemul şi sănătatea populaţiei trebuie tratată cu seriozitate şi necesită un parteneriat real între instituţiile publice, societate civilă şi mediul privat.” – a declarat Andrei Coşuleanu, Preşedintele Asociaţiei Act for Tomorrow.

„Am sentimentul ca micul efort pe care l-am depus pe parcursul a trei zile de inotat printre peturi si fel si fel de materiale de plastic m-a ajutat sa constientizez mai mult faptul ca noi oamenii ne aflam intr-un cerc vicios cand vine vorba de aruncat la nimereala deseurile, pentru ca intr-o forma sau alta, ele tot la noi revin.” (Filip, 18 ani, voluntar)