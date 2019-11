Antreprenorii ii scriu noului ministru al Economiei

Asociatia Europeana a Tinerilor Întreprinzători i-a transmis o scrisoare deschisa noului ministru al Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil – Daniel Popescu, in care ii solicita o pozitie publica referitor la strategia ministerului pentru programele pentru IMM-uri.

In acest context, exista intarzieri si ingrijorari serioase privind principalele programe de dezvoltare pentru companiile mici si mijlocii, potrivit presedintelui organizatiei neguvernamentale.

Textul integral al scrisorii deschise:

„Avand in vedere discutiile din spatiul public, in ceea ce priveste lansarea editiei a treia a programului Start-up Nation 2019 si intarzierea in demararea programelor nationale Microindustrializare si Comert 2019, solicitam sa ne prezentati pozitia dumnevoastra oficiala, in ceea ce priveste sustinerea programelor pentru IMM-uri in anii 2019 si 2020.

In momentul de fata, in Romania exista peste 900.000 de companii active, dintre care peste 96% sunt IMM-uri ce contribuie cu peste 50% din PIB-ul Romaniei. De altfel, in cadrul IMM-urilor se regasesc peste 65% din numarul total de angajati.

In acest context, consideram ca este esential ca Guvernul Romaniei sa sustina in mod real dezvoltarea si scalarea IMM-urilor. Consideram ca dezvoltarea sectorului IMM-urilor va aduce in anii urmatori mai multe venituri la bugetul de stat.

Avand in vedere politicile publice ale guvernelor din Statele Unite ale Americii, Israel, Polonia, Regatul Unit al Marii Britanii si al altor state occidentale, care aloca insemnate sume de banii finantarii IMM-urilor si luand in considerare politica pro-occidentala promovata de principalii reprezentanti ai mediului politic din Romania, va solicitam sa ne comunicati care este pozitia dumneavoastra, pentru urmatoarele aspecte:

In cadrul strategiei bugetare, aveti in vedere alocarea a minimum 0,4% din PIB pentru programele de finantare a IMM-urilor? Veti urma politica publica a Statelor Unite ale Americii, Israel, Polonia, Regatul Unit al Marii Britanii si al celorlalte state occidentale care au inteles necesitatea finantarii sectorului IMM? Programul START-UP NATION (chiar si cu anumite modificari) sau un alt program similar pentru finantarea start-up-urilor, va exista in politica de stimulare si dezvoltare a antreprenoriatului cu cel putin acelasi buget care i s-a alocat in ultimii 2 ani? Programele Microindustrializare si Comert vor exista in politica de stimulare si dezvoltare a antreprenoriatului, cu cel putin aceleasi bugete care li s-au alocat in ultimii 2 ani?

Aceste subiecte sunt de un interes deosebit pentru sute de mii de antreprenori si angajati care isi desfasoara activitatea in mediul privat.

Consideram ca pentru o dezvoltare durabila, trebuie sa actionam in primul rand in mediul de afaceri din Romania, care prin taxe si impozite, sustine bugetul de stat al Romaniei.”

Asociatia Europeana a Tinerilor Intreprinzatori este o organizatie formata din tineri antreprenori de succes, ce organizeaza periodic consultari cu sute de antreprenori din Romania si sustine antreprenoriatul la nivel national, international si absortia fondurilor europene.