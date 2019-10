Antreprenorii din energie așteaptă soluțiile UE

EIT InnoEnergy, motorul de inovare pentru energie durabilă din Europa, susținut de EIT, a lansat un raport in care sunt prezentate principalele caracteristici pe care le au in comun antreprenorii de succes. Acesta a fost prezentat in cadrul evenimentului The Business Booster care a avut loc la Paris.

Cu ajutorul propriei aplicații E2Talent, EIT InnoEnergy a analizat 800 de profiluri de antreprenori prezenți la eveniment.

Rezultatele au arătat că antreprenorii din domeniul energiei durabile au obținut punctaje ridicate în ceea ce privește cinci caracteristici cheie: orientare către rezultate, impact și influență, tendința de a-și asuma riscuri, locus de control intern și abilitatea de a munci în echipă.

Studiul, realizat împreună cu ESADE Business School, este considerat a fi primul de acest tip în ceea ce privește competențele antreprenorilor în domeniul energiei durabile și are rolul de a sprijini deciziile de afaceri ale investitorilor și ale managerilor executivi.

Femeile antreprenor în domeniul energiei durabile

Analiza a relevat faptul că nu există diferențe semnificative între scorurile obținute de antreprenorii de sex masculin și feminin din domeniul energiei durabile, dar, întrucât doar 10 la sută din profiluri aparțineau femeilor, rămâne întrebarea: „ce împiedică femeile să devină antreprenoare?”.

În special femeile au obținut un punctaj mai mare decât bărbații în ceea ce privește abilitățile de lidership transformațional, deși se simt mai puțin încrezătoare decât omologii lor de sex masculin atunci când se auto-evaluează privind propria eficiență antreprenorială. De asemenea, femeile au fost mai sigure pe ele decât bărbații în ceea ce privește abilitățile lor de management, dar mai puțin încrezătoare privind cunoștințele din domeniul financiar.

La lansarea raportului, directorul EIT InnoEnergy Innovation, Elena Bou, a declarat: „Pentru antreprenori și startup-uri, a avea echipa potrivită în jurul tău, cu o dinamică potrivită, reprezintă elementul care poate duce o companie spre succes sau spre eșec. Am folosit instrumentul nostru E2Talent® pentru a ajuta sute de startup-uri de energie durabilă să creeze echipe complementare care să accelereze tranziția energetică. Datele pe care le-am colectat ne permit să împărtășim câteva idei fascinante, în cadrul The Business Booster, despre caracteristicile unui antreprenor de energie sustenabilă de succes în Europa. Sunt încântată să spun că nu există diferențe semnificative între bărbați și femei sau între țările în care își desfășoară activitatea antreprenorii din Europa. Acesta este un rezultat pozitiv, deoarece sugerează că există o oportunitate pentru și mai mulți oameni de a avea un impact asupra peisajului energetic”.

Rolul culturii unei țări în succesul antreprenorial

Studiul a luat în considerare diferențele dintre țări în analizarea profilurilor, fiind monitorizate cele din nouă state. În timp ce studiul a scos la iveală diferențe minore între competențele celor din regiuni diferite, antreprenorii au avut profiluri foarte asemănătoare în ceea ce privește scorurile obținute pentru punctele tari și cele slabe corespunzătoare celor cinci competențe analizate.

Evaluarea echipei prin intermediul instrumentului E2Talent® este disponibilă pentru orice afacere de energie durabilă sau investitor care dorește să evalueze competențele antreprenoriale ale membrilor echipei lor pentru a informa deciziile de investiții și pentru a le atribui diferite roluri în afacere.

Profilurile analizate aparțin unor antreprenori din Spania, Portugalia, Olanda, Belgia, Luxemburg, Franța, Germania, Suedia și Finlanda. Analiza la nivel regional a relevat: