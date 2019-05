ANCOM lansează oferte telecom adaptate persoanelor cu dizabilități

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) lanseaza in consultare publica un proiect de decizie prin care propune revizuirea masurilor menite sa asigure accesul persoanelor cu dizabilitati la serviciile de telefonie si acces la internet, adaptate nevoilor lor specifice si in conditii echivalente celor de care beneficiaza majoritatea utilizatorilor.

„Ofertele telecom trebuie sa raspunda nevoilor specifice ale utilizatorilor. Pentru persoanele cu dizabilitati e important ca acestea sa cuprinda servicii care sa asigure o eficienta sporita din punctul de vedere al comunicarii, cum ar fi serviciile de acces la internet mobil, prin prisma calitatii acestora de a substitui serviciile de apel video, SMS si chiar voce. Tehnologia evolueaza, iar de avantajele aduse de acest progres trebuie sa beneficieze toti utilizatorii, de aceea ANCOM propune astazi cresterea resurselor de consum cuprinse in pachetele de servicii de telefonie si internet destinate persoanelor cu dizabilitati”, a declarat Sorin Grindeanu, presedintele ANCOM.

Modificările propuse

ANCOM propune revizuirea pachetelor tarifare destinate persoanelor cu dizabilitati prin cresterea numarului de minute, respectiv SMS-uri, precum si a volumului de date incluse in aceste pachete, comparativ cu beneficiile stabilite in 2015 prin decizia presedintelui ANCOM, astfel incat implementarea acestor modificari sa contribuie la maximizarea disponibilitatii serviciilor pentru aceasta categorie de utilizatori.

Astfel, Autoritatea propune ca, pentru utilizatorii finali cu dizabilitati auditive si/sau de vorbire, furnizorii de servicii de comunicatii la puncte mobile sa fie obligati sa asigure pachete care sa contina ca beneficii lunare minime, disponibile exclusiv la nivel national, un numar nelimitat de SMS-uri in reteaua proprie si 300 SMS-uri in alte retele la un tarif recomandat de 4 euro/luna, inclusiv TVA.

Totodata, la cererea utilizatorilor, furnizorii vor oferi un volum de date de minim 3 GB, precum si un volum nelimitat de date pentru utilizarea serviciilor de interpretare video in limbaj mimico-gestual prin intermediul aplicatiilor dedicate, la un tarif recomandat de 2 euro/luna, inclusiv TVA, tariful total recomandat al pachetului fiind de 6 euro/luna, inclusiv TVA. In prezent, persoanele cu dizabilitati auditive si/sau de vorbire pot beneficia lunar de oferte cu un numar nelimitat de SMS-uri in retelele proprii, cel putin 150 SMS-uri in retelele nationale si, la cerere, un trafic national la internet mobil de minim 300 MB.

Pentru utilizatorii finali cu dizabilitati vizuale, ANCOM propune ca pachetele puse la dispozitie de furnizorii de servicii de comunicatii la puncte mobile sa contina ca beneficii lunare minime, disponibile exclusiv la nivel national, 2.000 minute in reteaua proprie si 500 minute in alte retele la un tarif recomandat de 2 euro/luna, inclusiv TVA si, la cererea utilizatorilor, un volum de date mobile de 3 GB, la un tarif recomandat de 2 euro/luna, inclusiv TVA, tariful total recomandat al pachetului fiind de 4 euro/luna, inclusiv TVA. In prezent, persoanele cu dizabilitati vizuale pot beneficia de oferte cu cel putin 300 de minute nationale si, la cerere, trafic national lunar la internet mobil de minim 300 MB.

In ceea ce priveste pachetele de servicii de comunicatii electronice la punct fix puse la dispozitia persoanelor cu dizabilitati, avand in vedere ca din analiza efectuata de Autoritate a rezultat ca, in prezent, aceste pachete se regasesc in ofertele comerciale ale furnizorilor, in configuratii si tarife similare celor reglementate, ANCOM propune eliminarea obligatiei existente in acest sens in sarcina furnizorilor potrivit actualei reglementari. Autoritatea va monitoriza evolutia pietei si, in principal, a ofertelor disponibile comercial in scopul analizarii nivelului de echivalenta a accesului la serviciile de comunicatii electronice in randul persoanelor cu dizabilitati.