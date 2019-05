Ana Birchall a preluat atribuțiile a doi secretari de stat: ,,Este normal să ştiu cum se cheltuiesc banii, pe ce se cheltuiesc’’﻿

Ministrul interimar al Justiţiei, Ana Birchall, a declarat, luni, că a preluat atribuţiile unor secretari de stat şi a afirmat că sunt ”lucruri normale” legate de activitatea curentă a instituţiei pe care o conduce.

„Am decis preluarea atribuţiilor unor secretari de stat. Nu am făcut altceva decât ce am făcut şi în februarie 2017, am preluat toate atribuţiile pe care eu le-am considerat necesare. Atâta vreme cât eu răspund, este normal să ştiu cum se cheltuiesc banii, pe ce se cheltuiesc, cine semnează, pentru ce semnează, ce se avizează, ce nu se avizează, lucruri absolut normale legate de activitatea curentă a Ministerului Justiţiei şi de buna funcţionare”, a declarat Ana Birchall.

În ceea ce priveşte delegarea lui Bogdan Licu la conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Ana Birchall a sublinat faptul că decizia luată de Secţia specială a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) are temei legal.

,,Această delegare operată de Secţia specială din CSM are temei legal – Legea 303 cu modificările ulterioare, în speţă articolul 7 Ordonanţa 92 din 2018. Dar, pentru că văd că persistă această nelămurire, mi s-a părut normal ca instituţia care a operat această delegare, în speţă CSM, să vină şi să clarifice aceste aspecte. Chiar am vorbit cu doamna preşedintă a CSM (Lia Savonea – n.r.) şi am rugat-o dacă consideră oportun ca CSM să facă această precizare. Mi s-a spus că au fost făcute precizările necesare acum ceva vreme”, a mai spus ministrul Justiţiei.



Amintim că, pe 19 aprilie, Secţia pentru procurori a CSM a decis delegarea lui Bogdan Licu în funcţia de procuror general interimar, în condiţiile în care mandatul lui Augustin Lazăr expira pe 27 aprilie, acesta având aprobată şi ieşirea la pensie, potrivit Agerpres.