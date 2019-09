Algeria: Fratele lui Abdelaziz Bouteflika, condamnat la 15 ani de închisoare

Verdictul a fost dat publicității miercuri, după un proces expeditiv, de doar două zile. Judecați de tribunalul militar din localitatea Blida, situată la sud de Alger, Said Bouteflika, generalul Mohamed Mediène și succesorul său în fruntea serviciilor secrete algeriene Athmane Tartag, precum și secretarul general al Partidului Muncitorilor (PT, troţkiste) – Louisa Hanoune au fost condamnați la câte 15 ani închisoare fiecare, sub acuzația de a fi adus «atingere autorității armatei» și pentru «complot» împotriva statului. Parchetul ceruse pedepse de 20 ani închisoare pentru fiecare din cei trei inculpați. Doi dintre ei, generalul Mediène și dna Hanoune au anunțat că vor face recurs. Said Bouteflika, fratele fostului președinte algerian Abdelaziz Bouteflika, era considerat adevăratul om forte la palatul prezidențial după ce în 2013 președintele suferise un accident vascular cerebral. A devenit rapid omul cel mai detestat, țintă a urii manifestațiilor anti-sistem ce au loc de mai multe luni, în fiecare zi de vineri, la Alger și în alte orașe algeriene. După un val de arestări masive în anturajul fostului președinte algerian, constrâns să demisioneze la începutul lunii aprilie, numeroase anchete judiciare au fost declanșate în legătură cu acte de corupție vizând în special foști înalți responsabili politici și oameni de afaceri, acuzați că au profitat de un regim privilegiat sub dictatura lui Abdelaziz Bouteflika, continuat apoi de acoliții săi și ai fratelui său după ce a intrat în incapacitate fizică. Surse bine informate despre ceea ce se petrece la ora actuală în Algeria, citate de corespondenți ai presei franceze, spun că deși verdictele date personajelor mai sus amintite par a fi interpretate ca o victorie pentru opoziție, contestarea populară este încă departe de a se opri. Ea continuă, în fiecare zi de vineri, populația cerând plecarea «sistemului» în totalitatea lui, inclusiv a generalului Gaid Salah, fost fidel al lui Abdelaziz Bouteflika, dar devenit acum noul om forte al țării. Acțiunile sale vizând înlăturarea oricărei persoane ce i-ar putea sta în cale, spun surse locale, generalul Gaid Salah, care a deținut funcții militare înalte sub regimul anterior, își construiește propria carieră de dictator, învățată la vechea școală a clanului Bouteflika.