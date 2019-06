AFTERHILLS 2019 – schimbări majore pentru iubitorii festivalului

Ediția AFTERHILLS 2019 se va desfășura pe parcursul a două weekenduri, la sfârșitul lunii august: AH #dici, 23 – 25 August, este weekend-ul dedicat tinerilor iubitori de trap, EDM și trance, dornici să petreacă 72 de ore, alături de cei mai în vogă artiști.

AH #dicinu, 30 – 1 Septembrie, este weekend-ul în care vor performa artiști și trupe live, într-o atmosferă chill, conturată de voie bună, workshop-uri și arte vizuale.

Primii headlineri anunțați:

AH #dici, 23 – 25 August: Rita Ora, Don Diablo, Quintino și Sam Feldt [Live].

AH #dicinu, 30 – 1 Septembrie: Morcheeba, Faithless DJ Set și Gareth Emery.

Festivalul crește exponențial și oferă publicului de două ori mai multă distracție, într-o locație inedită. Ediția 2019 se va desfășura lângă pădurea Dobrovăț, aflată la 20 km de Iași.

Abonamentele Early Bird sunt disponibile începând de astăzi, de pe site-ul festivalului: www.afterhills.com. Vă sfătuim să profitați de cele mai bune prețuri pentru o distracție pe cinste!

AFTERHILLS este festivalul ce propune nu doar muzică, ci și o vacanță pentru toată familia. Numeroasele activități, instalațiile și atelierele de artă modernă, zonele de relaxare și un spațiu de cazare de toate stelele vor face din Dobrovăț – Iași destinația potrivită pentru un final de concediu memorabil.

„Am ajuns și la a III-a ediție AFTERHILLS și cred că în acest ritm ajungem cu bine și la ediția cu numărul 30! Vă așteptăm anul acesta cu multe surprize, o locație nouă și prietenoasă, surprinzătoare și numai bună de vacanță, plus o perioadă din an în care concediul este mai accesibil pentru toată lumea. Am ținut cont de feedback-ul tuturor participanților din anii anteriori și am reușit să punem la punct una dintre cele mai frumoase ediții AFTERHILLS!”, a declarat Ovidiu Biber, Co-Founder AFTERHILLS.