Africa, polul eșecului în business la nivel global

Continentul african este una dintre cele mai dificile regiuni în care să se facă afaceri din punct de vedere al conformității, potrivit noului raport al Baker McKenzie, „Take Cage Stage: The Rise and Rise of M&A Compliance Due Diligence (CDD)”.

Raportul a examinat peste 300 de lideri corporativi la nivel mondial și consilieri juridici din întreaga lume care sunt implicați în fuziuni și achiziții (M&A) și tranzacții de tip joint venture (JV) în Africa.

Acest studiu a arătat că, în timp ce 29% dintre respondenți urmăreau să își dezvolte afacerile prin intermediul M&A și JV-urilor din Africa, 48% dintre respondenți au considerat că este cea mai dificilă regiune în care să facă afaceri. Din comentariu, s-a constatat că multe țări din Africa erau considerate a avea cadre legislative și de reglementare opace, procese legale mai puțin previzibile și aplicarea mai puțin consecventă.

Cum poți să rezolvi aceste probleme atunci când dorești să investești în Africa?

Conform raportului CDD, în stadiul de preachiziţie a unei companii africane, etapa care este în mod fundamental obligatorie este examinarea atât a obligațiilor și a riscurilor de reglementare cu care se confruntă organizația, cât și analiza modului în care această organizație le gestionează. Acest proces mai este cunoscut și sub numele de due – diligence.

Așadar, due-diligence este o componentă esențială a oricărei tranzacții majore și este solicitată de investitori și cumpărători, în special pentru M & As și JV-uri transfrontaliere. Iar asta cu atât mai mult în Africa, unde mediul de business este un haos, conform raportului.

Principalele domenii acoperite în mod normal de CDD includ combaterea spălării banilor, luare de mită și corupție, reglementările antitrust, controale comerciale și export, legile privind mediul, ocuparea forței de muncă și drepturile omului, precum și securitatea cibernetică și protecția datelor.

În timp ce în mod clar unele companii vor avea riscuri mai inerente în anumite zone, s-a găsit o soluție holistică care evaluează fiecare zonă și care poate să ofere investitorilor o privire de ansamblu asupra companiei ce urmează a fi tranzacționată. Această analiză efectuată de către un specialist poate oferi date concrete despre riscuri și despre cum pot fi ele evitate.

Care sunt problemele care macină mediul de business din Africa?

Raportul a arătat că din ce în ce mai mult se dezvăluie riscuri pentru investitori care fac pur și simplu tranzacțiile de netratat. De fapt, 26% dintre respondenți spun că mai mult de jumătate din ofertele lor recente au eșuat sau au fost abandonate din cauza descoperirii problemelor sau riscurilor de conformitate în ultimii trei ani.

41%, în plus, spun că mai mult de un sfert din ofertele lor s-au confruntat cu sorți similare. Fără să investească în due-diligence orice investitor s-ar fi putut trezi cu o companie complet în afara ariei legale. Multe dintre aceste companii s-ar fi putut lansa în tranzacții care le-ar fi putut lăsa vulnerabile, distrugând eventual valoarea atât în organizațiile dobânditoare, cât și în organizațiile dobândite.

Mulți dintre cei care au plecat spun că descoperirile CDD au acționat ca un mecanism cheie de stop-loss. Principalele probleme din Africa sunt: spălarea de bani, corupția, inadaptarea la legile internaționale și funcționarea după un cadru legislativ legal nefuncțional. Din aceste motive și altele, astăzi, Africa reprezintă unul dintre cele mai nesigure medii de business din lume.

Sursa: https://cezariulian.ro/due-diligence/