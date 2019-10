Activitatea ilicita in domeniul service-urilor auto, ignorată de autorități

In Romania, activitatile ce intra sub incidenta Legii nr. 12/1990 (republicată) privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, se dezvolta rapid la umbra “protectiei” oferite de funcţionarii din primarii, de organele Direcţiei Generale Antifraudă fiscală, de organele controlului financiar şi de personalul Poliţiei Române, Jandarmeriei Române şi Poliţiei de Frontieră Române.

Din statisticile Asociatiei Societatilor de Service Auto Independente -A.S.S.A.I. si ale Federatiei Operatorilor Romani de Transport – F.O.R.T., rezulta in mod cert ca, la nivel national, functioneaza peste 10 000 de unitati de tip service neautorizate, ce desfasoara activitati ilicite de prestari servicii, cu incalcarea prevederilor legii.

Astfel, in actul normativ in vigoare, se stabileste ca :

“ART. 1

Următoarele fapte reprezintă activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite şi constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni:

a) efectuarea de activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, după caz, fără îndeplinirea condiţiilor stabilite prin lege. (…)

ART. 2

(1) Contravenţiile prevăzute la art. 1 săvârşite de către persoane fizice se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei, iar dacă sunt săvârşite de persoane juridice, cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei. (…)

ART. 3

Bunurile care au servit sau au fost destinate să servească la săvârşirea vreuneia dintre faptele prevăzute la art. 1, dacă sunt ale contravenientului, precum şi sumele de bani şi bunurile dobândite prin săvârşirea contravenţiei se confiscă.

Unitatile reparatoare neautorizate, ce apartin persoanelor fizice, efectueaza interventii la nivelul sistemelor de franare, directie, suspensie sau reparatii la nivelul sasielor si caroseriilor, fara a oferii garantii, utilizand piese auto de pe piata neagra, fara instrumente tehnice omologate si verificate I.S.C.I.R, punand astfel in pericol viata si integritatea fizica a participantilor la trafic.

Din cauza lipsei de statistici cu privire la evenimentele rutiere generate de starea tehnica necorespunzatoare a autoturismelor, nivelul de constientizare a populatiei este extrem de redus cu privire la riscurile la care se supun atunci cand apeleaza la astfel de solutii.

Acest tip de unitati reparatoare au inflorit pe fondul importului masiv de vehicule second-hand (odata cu eliminarea taxei de mediu) respectiv modului deficitar in care se efectueaza inspectia tehnica periodica -ITP, dar mai cu seama din cauza incosntientei autoritatilor ce refuza sa isi faca datoria si sa aplice legea.

In acest context, este absolut firesc ca service-urile autorizate, ce isi desfasoara activitatea legal, sa suporte greu presiunea concurentei neloiale, cautand cu disperare solutii pentru acoperirea deficitului de forta de munca ce a migrat masiv si catre aceasta zona a economiei subterane.

Exact ca si in cazul „pirateriei” din transporturile rutiere, fenomenul service-urilor ce presteaza servicii in mod ilegal, este tratat de autoritati cu maxim dezinteres, organele de control refuzand sa actioneze pentru combaterea acestuia, orientandu-se in mod exclusiv in a controla si sanctiona acei intreprinzatori ce si-au asumat plata taxelor si impozitelor catre stat, angajarea fortei de munca cu forme legale si autorizarea activitatii.

Impactul bugetar negativ estimat de A.S.S.A.I. si F.O.R.T., in acest sector economic, este de aproximativ 500 milioane de euro anual fara a lua in calcul si comercializarea pieselor auto prin retele ilicite, absolut imposibil de estimat in prezent.

A.S.S.A.I. si F.O.R.T. au solicitat Guvernului Romaniei, pe toate canalele oficiale, sa ia masurile necesare pentru aplicarea corespunzatoare a legii in privinta tuturor activitatilor ilicite ce se promoveaza direct in mediul on-line insa, cu toate ca situatia este extrem de grava, nu exista pana in prezent nici un rezultat concret.