A început, la Iaşi, Summitul Tinerilor 2019

În perioada 23 – 27 octombrie 2019, tinerii din România se vor întâlni la Iași – Capitala Tineretului din România 2019-2020, pentru cea de-a patra ediție a Summitului Tinerilor, proiect organizat anual în orașul care poartă titul de „Capitala Tineretului din România”.

Sub sloganul „Imaginează! Crede! Revoluționează!”, a patra ediție a Summitului Tinerilor propune 4 teme: Viitorul Muncii, Democrația – acum și mâine, Orașe Tinere, Tinerii și Criza Climatică, acestea având scopul să creeze contextul potrivit pentru ca tinerii să conștientizeze importanța lor, dar și modul în care ar trebui să se dezvolte România.

În acest an, Summitul Tinerilor propune trei direcții la nivel de activități – latura informativă, formativă și cea recreativă, participanții putând alege între activități precum sesiuni plenare, mese rotunde și ateliere tematice centrate pe cele 4 teme de discuție, dar și activități de tip workshop centrate pe practică și skill-building. Participanții au șansa de a alege din peste 55 de ateliere, având ocazia de a-și contura propria agendă în funcție de interesele personale și cele profesionale.

Summitul Tinerilor se va încheia sâmbătă, 26 octombrie, cu Gala Tineretului realizată de Ministerul Tineretului și Sportului, eveniment ce se va desfășura la Casa de Cultură a Studenților din Iași. În cadrul evenimentului se va anunța următorul oraș care va deține titlul de „Capitala Tineretului din România 2020-2021”. Orașele aflate în cursa pentru titlul de „Capitala Tineretului din România 2020-2021” sunt Craiova și Constanța.

De asemenea, tot sâmbătă va avea loc și cea de-a doua dezbatere din cadrul Campaniei ,,Cunoaște-ți Candidatul”, o campanie care își propune să aducă nevoile, curiozitățile și aspirațiile tinerilor în atenția candidaților de la alegerile prezidențiale din acest an. Astfel, participanții vor avea ocazia să interacționeze și să le adreseze întrebări celor doi invitați: Theodor Paleologu și Kelemen Hunor. Prima dezbatere s-a desfășurat pe 20 octombrie, unde tinerii au avut ocazia să se întâlnească cu Dan Barna. Campania este inițiată de Consiliul Tineretului din România, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România, Consiliul Național al Elevilor, Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Iași și partenerii lor din Guvernanța pentru Capitala Tineretului din România – Federația Tinerilor din Cluj, Grupul PONT și Banca Comercială Română.

„Ne dorim ca cea de-a IV-a ediție a Summitului Tinerilor să fie cea mai interesantă și interactivă de până acum. Anul acesta avem o varietate de ateliere ce se vor desfășura pe baza celor 4 teme ale ediției, Viitorul Muncii, Democrația – acum și mâine, Orașe Tinere, Tinerii și Criza Climatică. Atelierele de formare, atelierele informale și atelierele recreative se vor desfășura într-un cadru relaxat și prietenos pentru participanți. Summitul Tinerilor 2019 este un eveniment la care sunt așteptați peste 400 de participanți din toată țara, pentru care pregătim un program echilibrat între partea formală și partea informală a evenimentului. Ne-am propus ca ediția de anul acesta să răspundă tuturor întrebărilor și nevoilor tinerilor, deoarece Summitul Tinerilor este cel mai ambițios eveniment din România dedicat lor”, a declarat Teodora Balaș, Manager proiect Summitul Tinerilor 2019 și vicepreședinte al Consiliului Tineretului din România.

„După o lungă perioadă de pregătiri, am dat startul Summitului Tinerilor, ediția a IV-a. Pentru ca totul să se desfășoare impecabil, am avut alături o echipă numeroasă de voluntari care a lucrat intens. Suntem foarte entuziasmați și abia așteptăm ca tinerii din toate colțurile țării să ajungă la Iași, unde așteptăm peste 400 de participanți. Am pregătit ateliere de formare, ateliere informale și recreative, concerte și activități artistice pentru toți participanții”, a declarat Ștefan Basil Robu, Coordonator local Summitul Tinerilor 2019.

Summitul Tinerilor v 4.0 este organizat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Iași – FONTIS, la nivel local, și Primăria Municipiului Iași alături de Guvernanța programului Capitala Tineretului din România – Consiliul Tineretului din România (CTR), Grupul PONT, Federația Tinerilor din Cluj (FTC) și Banca Comercială Română (BCR).

Printre vorbitori se află dl Cristian Hăţiş, director de publicitate/marketing/comunicare la Curierul Naţional și proprietarul companiei Buzz Publishing.