A fost lansat noul program de Burse ale Guvernului Francez (BGF) pentru Master și Doctorat în co-tutelă 2020-2021, care sărbătorește 30 de ani de implementare.

Oportunitățile de studiu sunt oferite în cadrul programelor de sprijin pentru mobilitate susținute de către Ambasada Franței în România și Institutul Francez din România. Termenul limită de trimitere a candidaturilor este 2 martie 2020.

O noutate este că pentru a urma studii în Franţa limba franceză nu este obligatorie, chiar dacă reprezintă un avantaj: există oportunităţi de a urma o filieră chiar în limba engleză!

În 2019, bursierii români s-au format în cadrul unor universități prestigioase, precum École Polytechnique, École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Université Paris-Saclay, Université Lyon 2, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Institut National des Sciences Appliquées (INSA), etc. Până în prezent, peste 2000 de studenți și cercetători români au beneficiat de diferite programe de mobilitate finanțate de către Guvernul Francez, mulți dintre alumni având astăzi cariere impresionante.

Ambasada Franței și Institutul Francez din România au conceput încă din 1990 o strategie de dezvoltare a programelor de mobilitate destinate tinerilor români care doresc să studieze în Franța, cu scopul de a crește numărul experților francofoni de înaltă calificare de pe piața românească, dar și pentru a extinde cooperarea dintre cele două țări.

„Mi-am îndeplinit visul de a studia în Franța prin intermediul Bursei Guvernului Francez (…). Nimic nu se compară cu amalgamul de experiențe pe care le ai aici, în Franța, ca student/ă. Dacă ar fi să rezum experiența mea ca bursieră a Guvernului Francez aș caracteriza-o prin: Excelență, Deschidere și Perseverență. Recomand tuturor tinerilor să postuleze pentru o Bursă a Guvernului Francez, întrucât este o poartă către un mediu internațional, cu un înalt nivel de cercetare. Aș concluziona spunând :„La France est toujours une bonne idée pour faire tes études!”, spune Andreea Nistor – Bursieră BGF 2019-2020, studentă la EHESS, Paris.

„Perioadele de mobilitate efectuate în Franța prin intermediul acestei burse, mi-au permis să derulez activități de cercetare și documentare în cadrul doctoratului într-un mediu de excelență, ajutându-mă să îmbunătățesc incontestabil calitatea cercetării mele. În plus, contactul cu comunitatea academică franceză, inclusiv valorile și principiile acesteia, mi-au oferit posibilitatea să stabilesc relații de colaborare mai strânse cu aceasta și să evoluez atât în plan profesional cât și personal.”, arată Alexandra-Anca Purcel – Bursieră BGF 2019-2020, studentă la Université Clermont Auvergne

„Bursa Guvernului Francez mi-a permis să urmez unul dintre cele mai tari programe de master din domeniul turismului din Europa (masterul AGEST de la Universitatea Bordeaux 3). Acolo am cunoscut profesori de renume și profesioniști din turism. Am avut colegi foarte buni care astăzi lucrează, sau chiar conduc, structuri de turism din Franța sau Europa. Fiecare dintre ei m-a învățat ceva, și mai presus de toate, m-a făcut să devin mai bun. Sunt ceea ce sunt astăzi fiindcă am avut șansa de a cunoaște acei oameni care m-au influențat. În timpul anului de master petrecut la Bordeaux am decis sa urmez o carieră în cercetare și trebuie să recunosc că nu aș fi reușit la fel de ușor fără profesorii francezi care mi-au oferit suport necondiționat”, ne-a mărturisit Bogdan-Constantin Ibănescu – Bursier BGF 2008-2009, Cercetător, Centrul de Studii Europene, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași