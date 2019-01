55.000 de lei pentru 100 de copii diagnosticaţi cu cancer şi alte boli grave

Pe parcursul anului 2018, Asociaţia M.A.M.E. a derulat proiectul „Recuperarea fizică şi emoţională a copiilor aflaţi în situaţii de risc”, susţinut financiar de Fundaţia United Way România.

Proiectul, în valoare de 55.000 de lei, a ajutat 100 de copii cu probleme grave de sănătate şi familiile acestora să-şi redobândească starea de sănătate şi să-şi recâştige abilităţile de viaţă independentă şi echilibrată. Copiii au participat la activităţi de recuperare fizică şi emoţională, dezvoltându-şi astfel o percepţie pozitivă asupra vieţii şi construindu-şi obiceiuri alimentare şi de igienă sănătoase.

Peste 550 de şedinţe de consiliere psihologică au fost oferite gratuit copiilor incluşi în program, ajutând astfel la ameliorarea efectelor negative produse de boală, durere şi spitalizări îndelungate. Aceştia au învăţat, prin tehnici, jocuri şi exerciţii aplicate, să comunice propriile nevoi, să relaţioneze mult mai uşor cu cei din jur, să îşi dezvolte propriile mecanisme de apărare împotriva fricilor şi temerilor şi să capete mult mai multă încredere în forţele lor. Ghidaţi de specialiştii din centru, copiii şi părinţii lor au participat la sesiuni lunare de consiliere nutriţională şi de igienă personală în cadrul cărora au înţeles mult mai bine ce alimente sunt permise la o masă, care este necesarul zilnic de nutrienţi pe care trebuie să îl consume. Părinţii au învăţat diverse moduri de preparare a alimentelor permise şi şi-au însuşit cunoştinţe despre scăderea imunităţii, alterarea metabolismului, dezvoltarea intoleranţelor digestive, ca efecte secundare sau indirecte ale bolii.

„Lupta pe care am dus-o personal cu cancerul şi contactul direct cu peste 3.000 de pacienţi care au solicitat, de-a lungul timpului, ajutorul Asociaţiei M.A.M.E. m-au făcut să înţeleg faptul că, pentru a facilita vindecarea, nu este suficient să îi fie asigurate pacientului doar serviciile medicale, ci este extrem de important să îi fie tratate şi problemele de natură emoţională, socială şi nutriţională pe care le creează specificul acestei boli. Tocmai de aceea, în cadrul Centrului Steluţelor, oferim, de aproape cinci ani, servicii de recuperare psiho-socio-medicală copiilor grav bolnavi şi familiilor lor. Suntem recunoscători Fundaţiei United Way România pentru sprijinul financiar acordat şi pentru că ne-a ajutat astfel să susţinem o parte din serviciile oferite copiilor pe parcursul unui an, înregistrând rezultate importante în lupta cu boala.”, a declarat Maria Culescu, preşedinte Fondator Asociaţia M.A.M.E.

Tot în cadrul proiectului, 35 de copii cu afecţiuni locomotorii au beneficiat de planuri personalizate de fiziokinetoterapie pentru ameliorarea problemei medicale, corectarea posturii corpului, recuperarea mobilităţii articulare, a elasticităţii şi a forţei musculare. În cadrul sesiunilor de grup, prin jocuri şi exerciţii interactive şi distractive, cei mici şi-au îmbunătăţit tonusul muscular, echilibrul şi flexibilitatea.

„O condiţie sine qua non pentru o viaţă şi o societate mai bună este o stare de sănătate bună. Ne bucurăm că, prin susţinerea Centrului Steluţelor, putem îmbunătăţi condiţiile de viaţă ale copiilor cu probleme grave de sănătate. Prin intermediul programelor susţinute de United Way România, persoanele cele mai vulnerabile din comunitate au acces la servicii de sănătate gratuite.”, a declarat Cristina Damian, director Executiv Fundaţia United Way România.