12,5 milioane de lei, despagubiri pentru fabrica Solina Romania din judetul Alba

La doua luni si jumatate de la incendiul produs la fabrica de ingrediente alimentare Solina Romania din judetul Alba, UNIQA Asigurari a efectuat plata in avans a unei prime transe, in valoare de 12,5 milioane de lei, din indemnizatia de dauna pentru stocul de marfuri distrus in timpul incidentului.

Reprezentantii UNIQA Asigurari au dispus aceasta masura pentru a sustine eforturile Solina Romania de a-si continua activitatea in locatia din judetul Alba.

UNIQA Asigurari intreprinde, in continuare, toate demersurile pentru realizarea expertizei tehnice si solutionarea cat mai rapida a daunei.

“Am fost alaturi de clientul nostru, Solina Romania, inca din primele ore de la producerea evenimentului din luna februarie si oferim, in continuare, tot sprijinul necesar in vederea solutionarii daunei. Plata in avans a transei de 12,5 milioane de lei din indemnizatia de dauna pentru stocul de marfuri este modul in care UNIQA Asigurari isi arata sprijinul fata de partenerul sau, Solina Romania, contribuind la resursele care il ajuta sa isi reconstruiasca activitatea. Investitia in solutii de management al riscului si servicii profesioniste de analiza tehnica segmentata pe industrii reprezinta o preocupare constanta pentru UNIQA Asigurari. De aceea, avem alaturi specialisti cu experienta, pe a caror expertiza ne bazam nu numai in instrumentarea acestei daune complexe, ci, cu precadere, in imbunatatirea serviciilor noastre de consultanta privind managementul riscului pentru clienti. Astfel, avem increderea ca livram servicii la cele mai inalte standarde de calitate si profesionalism si ii multumim partenerului nostru, Solina Romania, pentru promptitudinea cu care ne-a pus la dispozitie informatiile necesare”, a precizat Iuliana Rusei, Membru al Directoratului – CITO UNIQA Asigurari.

“Suma platita de UNIQA Asigurari ca prima transa din indemnizatia de dauna sustine eforturile Solina Romania de a recupera cota de piata initiala si a-si reasigura toti partenerii de afaceri cu privire la sustenabilitatea activitatii companiei. Speram ca dosarul de dauna sa fie finalizat in cel mai scurt timp prin acordarea diferentei din suma cuvenita, astfel incat sa putem merge mai departe, in beneficiul tuturor partilor implicate – companie, parteneri si angajati. Multumim companiei UNIQA Asigurari pentru modul in care a gestionat intregul proces, lucru care ne arata ca avem alaturi un partener de incredere in ceea ce priveste protectia prin asigurare”, a declarat Ciprian Gradinariu, Country Manager Solina Romania.

“Experienta clientilor nostri in relatia cu UNIQA Asigurari este o calatorie pe care dorim sa o facem cat mai lina, definita de momente ce aduc stabilitate si valoare in existenta lor. Cu atat mai mult in cazul producerii unei daune, cand rolul nostru este acela de a ne ajuta clientii sa depaseasca momentele critice pentru a-si relua, in cel mai scurt timp, cursul firesc al activitatii. Parteneriatul cu Solina Romania demonstreaza ca acest principiu functioneaza si suntem bucurosi ca UNIQA Asigurari contribuie nu doar la reconstructia unei afaceri, ci si a unei comunitati profesionale, redandu-le oamenilor din echipa Solina increderea ca povestea lor de succes merge mai departe”, a spusFranz Weiler, CEO UNIQA Asigurari.

