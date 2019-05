10 zile de jazz, blues, pop și clasic﻿ la EUROPAfest 26, care debutează pe 9 mai﻿

Între 9 și 18 mai are loc EUROPAfest, singurul festival din Europa care reunește jazz, blues, pop și muzică clasică. Bucureștiul și Sibiul vor răsuna în acordurile a peste 300 de muzicieni din 31 de țări – concerte, concursuri, workshop-uri, jam sessions și evenimente neconvenționale. Sub sloganul “It’s all about live quality music !” în 2019 festivalul sărbătorește 26 de ani de muzică bună. EUROPAfest a fost primul eveniment din România care a primit în 2005 Înaltul Patronaj al Casei Regale, iar din 2015 a fost premiat ca festival EFFE – Europe’s Finest Festivals de Comisia Europeană. Mai multe detalii pe www.EUROPAfest.ro

Festivalul debutează pe 9 mai – Ziua Europei prin Opening Gala EUROPAfest. În București, pe scena Teatrului Odeon, de la 19:00 vom sărbători deschiderea ediției no. 26 pe acorduri de jazz alături de DAN PAPIRANY BAND, cu muzicieni care au venit tocmai din Australia, Israel și Noua Zeelandă și GABRIELE AGOSTA / Italia, potrivit unui comunicat jmEvents.

Între 11 și 18 mai Capitala va fi animată de concertele din cadrul concursului-festival Bucharest International Jazz Competition, cotat de BBC între primele 3 concursuri de jazz ale Europei. Sala Dalles va găzdui zilnic, începand cu 13 mai și până pe 17 mai, de la ora 19:00, un concert de jazz care va aduce publicului din România ultimele tendințe de pe scenele internaționale – SUA, Canada, Europa, America de Sud și Asia. Spectatorii se vor delecta cu momente interpretative unice, ce abundă de originalitate și nonconformism, în compania a 16 trupe din 13 țări. Intrarea la un concert e 49 lei și biletele se pot achiziționa de pe iabilet.ro.

EUROPAfest îmbracă primavara și în fundalul muzical al viorii. Între 11 și 18 mai are loc cea de-a 25-a ediție a Jeunesses International Music Competition Dinu Lipatti. Peste 60 de violoniști din 24 de țări vor transforma Bucureștiul într-un oraș de poveste, în care virtuozitatea, talentul și rafinamentul se vor întrece în interpretari de excepție în fața unui juriu de specialiști internaționali pentru premii de 10.000 Euro. La acest eveniment, elevii și studenții au accesul liber în limita locurilor disponibile.

Între 10 și 17 mai au loc concertele after-hours reunite sub brandul Caffe Festival Ibis. În fiecare seară, de la 20:00, spațiul neconvențional al cafenelei hotelului Ibis Gara de Nord găzduiește muzicieni ai noului val de jazz, care te vor molipsi de bună dispoziție și poftă de viață, iar ritmurile ce oscilează între relaxant și antrenant iți vor acapara simțurile, pentru o terapie de muzică bună. Intrarea la un concert e 49 lei și biletele se pot achiziționa de pe iabilet.ro.

La Sibiu vor avea loc concerte simfonice desfășurate pe scena Sălii Thalia, în perioada 9-18 mai. Evenimentul de vârf este Best World Violinists în care vor evolua cei mai buni violoniști din concurs alături de Orchestra Filarmonicii de Stat Sibiu.

Între 14 și 18 mai sunt organizate master-classes și workshopuri pentru vioară și jazz, cel mai așteptat fiind cel condus de artista Doroteya Lyutskanova / Bulgaria.

Festivalul se încheie pe 18 mai cu Gala EUROPAfest care celebrează într-o atmosferă plină de emoție și entuziasm excelența muzicală. Evoluează cele mai bune trupe și cei mai buni violoniști, iar publicul va avea ocazia să afle cine sunt câștigătorii celor două concursuri. Cu aceeași ocazie va fi decernată Diploma de Excelență din partea Casei Regale.

Mai multe informații pe www.jmEvents.ro, www.europafest.ro , www.dinulipatti.ro , www.bucharestjazz.ro

