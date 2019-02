﻿Theresa May cere din nou un «răgaz» parlamentarilor britanici pentru a găsi o soluție de ieșire ordonată a Regatului Unit din UE

Theresa May a subliniat marți în fața deputaților britanici că mai are nevoie de timp pentru a discuta cu Uniunea Europeană unele modificări la acordul încheiat deja de ea cu Bruxelles-ul, astfel încât să poată satisface cerințele Camerei Lorzilor. Domnia sa nu face, însă, decât să prelungească incertitudinea asupra modalității de plecare a Regatului Unit din Uniune. Jeremy Corbyn, liderul opoziției laburiste, o acuză pe dna premier May că, în realitate, face un joc cu scopul de a lăsa deputații fără alternativă în ajunul datei de 29 martie, forţându-i să aprobe în cele din urmă textul acordului realizat de ea cu Bruxellesul, plin de imperfecțiuni în opinia Camerei Lorzilor, în special în legătură cu frontiera irlandeză.

Data ieșirii din UE, 29 martie, presează și la Londra nu sunt semne care să evite un Brexit fără acord privind viitoarele relații cu europenii. De la respingerea masivă de către deputați, în luna ianuarie, a acordului deja semnat cu Bruxelles-ul, dna premier May tot încearcă să redeschidă negocierile în vederea elaborării unei noi versiuni a textului acordului. Domnia sa se lovește însă, în continuare, de refuzul omologilor săi europeni, ferm opuși renegocierii textului deja convenit.

Dna May vrea să câștige timp. Cu ce scop?

Theresa May le-a spus marți deputaților britanici că, după ce a ajuns la un acord cu Bruxellesul asupra unor discuții suplimentare, are nevoie de ceva timp pentru a termina acest proces. «Imediat ce vor fi realizate progresele necesare», a promis domnia sa, «vom propune un nou vot asupra unui nou text de acord Brexit», fără însă să precizeze data unui astfel de eveniment atât de așteptat. Liderul opoziției laburiste, Jeremy Corbyn, a acuzat-o însă pe dna premier May că face un joc prin care dorește să câștige timp, cu scopul de a lăsa deputații fără alternativă în ajunul datei de 29 martie, forţându-i să aprobe în cele din urmă textul acordului realizat de ea cu Bruxellesul, contestat de Camera Lorzilor, în special în legătură cu frontiera irlandeză.