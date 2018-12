﻿Londra și Bruxellesul se pregătesc pentru un Brexit «fără acord»

Un divorț à l’amiable, o ruptură fără acord sau un nou referendum? Aceasta este întrebarea auzită cu insistență nu doar la Londra, ci și în restul Uniunii Europene. Cu o sută de zile înaintea datei la care urmează să aibă loc separarea Regatului Unit de UE, toate scenariile sunt posibile. Fără, însă, a fi luată în considerare și o demisie a dnei Theresa May din funcția de premier, dar care este în continuare angajată în lupta pentru a regăsi o majoritate parlamentară în sprijinul acordului Brexit la care a ajuns domnia sa cu Bruxellesul. Este greu de apreciat acum dacă amânarea supunerii la vot a acordului Brexit de la data inițial stabilită, 11 decembrie, pentru 14 ianuarie, a meritat efortul.

Potrivit corespondenților de presă acreditați la Londra, în culise, atât Londra cât și Bruxellesul fac deja pregătiri «concrete» pentru un «no deal». După 35 de ani de coexistență, există toate datele necesare pentru a vedea cum Regatul Unit rupe legăturile, fără «un contract de coabitare», cu cei 27 de membri ai Uniunii Europene la capătul perioadei de tranziție ce urmează să ia sfârșit cel mai târziu în 2022.

O posibilă prelungire a acordurilor cu UE?

Comisia Europeană urmează să propună o serie de măsuri ce vizează amortizarea șocului unui divorț fără acord, scenariu ce îngrijorează considerabil cercurile economice. Un astfel de dispozitiv «de salvare» se bazează pe un plan conceput încă din luna noiembrie. El privește sectoare vitale precum transporturile și libera circulație a persoanelor. Concret, acordurile aplicate între UE și imprevizibilul său partener ar urma să fie prelungite. Marți, și Theresa May, împreună cu colaboratorii săi din guvern, demarau pregătirile pentru «cel mai rău scenariu», în timp ce opoziția laburistă își făcea publică neliniștea. «Este inacceptabil să așteptăm aproape o lună de zile înaintea supunerii la vot a unei chestiuni cruciale ce privește viitorul nostru», a lansat, pe un ton extrem de critic, liderul laburist Jeremy Corbyn. Laburiștii doresc insistent ca acordul Brexit realizat de dna May să fie supus la vot înaintea pauzei de Crăciun. Luni, laburiștii au depus în Parlament o moțiune de neîncredere împotriva dnei May. Demersul, spun însă surse informate parlamentare, nu are șanse de succes. Guvernul, căruia îi revine dreptul de a decide posibilitatea organizării unei dezbateri și a unui vot asupra moțiunii de neîncredere, are în vedere un blocaj. Opoziția amenință, de asemenea, cu o moțiune de cenzură globală vizând nu doar pe dna May, ci întregul guvern. Greu de prevăzut o victorie a opoziției, spun corespondenții de presă și mulți analiști britanici.

Apelul economiștilor

În fața divizărilor din lumea politică britanică, voci tot mai numeroase pledează pentru un nou referendum. Atât în rândul conservatorilor la putere, cât și în cel al opoziției. Marți, în «Daily Telegraph», circa 50 de personalități din lumea economică britanică au apărat această soluție, respinsă dintotdeauna de dna premier May. Domnia sa vede într-o astfel de soluție «trădarea» voinței poporului britanic, care a votat cu 52% în favoarea Brexit la referendumul din iunie 2016.