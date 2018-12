﻿Disputa în problema migrației l-a obligat pe premierul belgian să demisioneze

Tematica migrației face încă o victimă pe scena politică europeană. Premierul belgian Charles Michel și-a prezentat marți seară demisia. O decizie devenită de neevitat după ce naționaliștii flamanzi ai formațiunii N-VA, aflați în coaliția la guvernare, au decis să plece, în urma diferendului privind poziția față de Pactul ONU asupra migrației.

Presa belgiană a relatat că, marți, Charles Michel a încercat să obțină în Parlamentul belgian sprijinul deputaților față de unele proiecte. El se află în minoritate după plecarea din coaliția la guvernare a naționaliștilor flamanzi. Apelul premierului la pragmatism a rămas fără răspuns din partea unor deputați. Dimpotrivă, socialiștii și ecologiștii au anunțat depunerea unei moțiuni de neîncredere, cu scopul evident de a răsturna guvernul. «În această situație, am luat decizia de a-mi prezenta demisia, iar intenția mea este să mă prezint imediat la rege», a lansat Charles Michel, care se află la conducerea guvernului belgian de centru-dreapta din octombrie 2014.

«De partea bună a istoriei»

Criza de guvern în Belgia s-a declanșat, de fapt, în urmă cu zece zile. Naționaliștii flamanzi ai formațiunii N-VA au cerut primului ministru să-și retragă susținerea față de Pactul ONU privind migrația, un text căruia i-au reproșat că nu are caracter constructiv în materie de gestionare a fluxului migratoriu și pe care câteva țări europene nu l-au acceptat, între acestea figurând Austria, Ungaria sau Italia. Charles Michel a refuzat să accepte această cerere a N-VA, care are o prezență considerabilă în Parlament (31 din totalul de 150 locuri). Charles Michel a argumentat – înainte de a pleca la Marrakech, unde a semnat Pactul – că dorește să fie «de partea bună a istoriei». Luând act de acest diferend, partidul N-VA și-a retras sprijinul față de guvern, iar miniștrii săi au demisionat. De atunci, Charles Michel a sperat să găsească o soluție pentru a rămâne în post până la alegerile legislative din luna mai anul viitor. Pentru a continua să susțină guvernul, N-VA a pus unele condiții. Naționaliștii cer, între altele, reguli mai ferme în aplicarea alocațiilor de șomaj. Doresc, de asemenea, găsirea unui nou compromis în chestiunea migrației, fără însă să formuleze un text clar al solicitării. Dar, cea mai importantă pretenție a naționaliștilor flamanzi este găsirea unei posibilități de reformare constituțională pentru a se deschide calea către confederalism. «Am constatat că au apărut pretenții noi ce amenință lansarea țării către o soluție confederală și alegeri anticipate, lucruri cu care nu am fost de acord și am tras linie», a declarat Charles Michel în fața deputaților.