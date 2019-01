﻿Theresa May primește lovitură după lovitură în lupta pentru aprobarea în Parlament a acordului Brexit

Camera Comunelor a votat marți un amendament care blochează practic orice marjă de manevră bugetară a guvernului May în cazul unui Brexit fără acord.

Interesant este, în acest moment, faptul că deputații britanici, într-un număr atât de mare împotriva textului actual al acordului Brexit realizat de dna May, nu par totuși a dori un Brexit fără acord. În sânul cabinetului May, opoziția față de o plecare din UE fără acord o are drept principală exponentă pe Amber Rudd, ministrul Muncii, conștientă de implicațiile extrem de negative ale unei astfel de soluții pentru economie și populație.

Miercuri au început dezbaterile în Camera Comunelor referitoare la textul acordului realizat de Theresa May cu Bruxelles-ul privind ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană. În ciuda eforturilor dnei May, spun surse parlamentare informate, nimic nu indică o aparentă consolidare a sprijinului pentru acordul respectiv. Cel mai recent sondaj de opinie arată că acest acord beneficiază de suportul a doar 25% (alte sondaje vorbesc de 18% – nn) din electorat. Nu este exclus – spun unii analiști britanici citați de RFI – că, dacă deputații resping la 15 ianuarie textul actual al acordului Brexit, pe fondul refuzului categoric al liderilor europeni de a accepta renegocierea lui, ca Regatul Unit să plece din UE la 29 martie fără acord privind relațiile viitoare cu europenii. Dna May duce o luptă pe viață și pe moarte pentru a obține votul parlamentar, dar, relatează corespondentul la Londra al Ziarului «Les Echos», «furtuna este puternică». Marți, când nici nu fusese reluată dezbaterea privind Brexit, Theresa May a primit o nouă lovitură ce o pune în încurcătură chiar și în situația în care se ajunge la Brexit fără acord. Camera Comunelor a adoptat un amendament care privează guvernul dnei May de orice marjă de manevră bugetară în cazul unui Brexit fără acord. În ciuda opoziției deputaților conservatori susținători ai guvernului dnei May, relatează «The Financial Times», amendamentul a fost adoptat cu 303 voturi pentru și 296 împotrivă. Deputații au interzis astfel guvernului să cheltuiască bani pentru pregătirea unui Brexit fără acord, fără avizul Camerei Camera Comunelor. Pentru «calmarea» opozanților , dna May – spun surse informate citate de «Les Echos» – continuă, pe diverse căi ce-i sunt accesibile, să obțină unele noi concesii, «garanții» din partea partenerilor europeni înainte de votul din 15 ianuarie din Camera Comunelor.

Paradoxul situației

Interesant este, în acest moment, faptul că deputații britanici, într-un număr atât de mare împotriva textului actual al acordului Brexit realizat de dna May, nu par totuși a dori un Brexit fără acord. În sânul cabinetului May , opoziția față de o plecare din UE fără acord o are drept principală exponentă pe Amber Rudd, ministrul Muncii, conștientă de implicațiile extrem de negative ale unei astfel de soluții pentru economie și populație. Surse parlamentare au relatat că un grup de aproximativ 200 de parlamentari din toate partidele politice au adresat dnei Theresa May cererea să excludă varianta ieșirii din UE fără acord din soluțiile aflate în studiu pentru finalizarea procesului de plecare din UE. Sunt auzite chiar sugestii de amânare a datei plecării din UE, actualmente fiind 29 martie. Se știe însă că o astfel de idee are în mod obligatoriu nevoie de votul unanim al șefilor de stat și de guvern ai țărilor membre ale Uniunii. Este oare posibil acest lucru în condițiile în care au loc pregătiri pentru alegerile europene de la sfârşitul lunii mai? Greu de crezut.