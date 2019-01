﻿Brexit: «Planul B» al Theresei May este de fapt continuarea «planului A»

La șase zile de la respingerea masivă în Camera Comunelor a proiectului său de divorț de Uniunea Europeană,Theresa May a declarat luni că va încerca să iasă din impasul în care se află procesul Brexit tatonând posibilitățile de a obține noi concesii de la partenerii europeni.

Este o realitate în acest moment, cu mai puțin de zece săptămâni până la termenul de plecare din UE (29 martie) – spun toți analiștii politici londonezi citați de corespondentul RFI – faptul că la Londra nu se conturează niciun consens privind maniera și nici chiar oportunitatea ducerii la bun sfârșit a plecării din Uniune, pentru care în iunie 2016 votaseră 52% dintre alegătorii britanici.

Ce a venit să spună dna May luni în Camera Comunelor (sintetizat): a afirmat din nou că respinge ideea unui nou referendum, că nu va revoca și nici nu va prelungi termenul prevăzut de art. 50 din Tratatul european privind ieșirea din Uniune a unui stat membru, că refuză să excludă un Brexit fără acord și că, deci, pericolul unei ieșiri din UE fără acord rămâne de actualitate. Domnia sa a afirmat de asemenea că va continua să încerce modificarea clauzei «backstop», respectiv «filetul de securitate» între Republica Irlanda și Irlanda de Nord menit să prevină restabilirea unei frontiere fizice între cele două teritorii. Practic, dna May nu a venit cu nicio schimbare notabilă în poziția-i deja cunoscută privind Brexitul, concentrată în textul de acord pe care l-a negociat domnia sa cu Bruxellesul. Cu o excepție totuși: anunțul-surpriză că cetățenii europeni de pe teritoriul britanic nu mai au obligația să plătească 74 de euro pentru obținerea statutului de rezident permanent în Regatul Unit. În mod cert, este vorba de o concesie binevenită pentru comunitatea de expatriaţi instalați pe teritoriul britanic, dar fondul problemei nu s-a schimbat cu nimic. Deși a promis grupurilor politice din parlament că-și va flexibiliza poziția, că a luat notă de opiniile celor care se opun acordului său Brexit, din expunerea de luni a reieșit că «nu a abandonat niciuna din liniile sale roșii și că va trebui să meargă din nou la Bruxelles pentru a evoca și găsi o altă soluție privind frontiera irlandeză». Greu de crezut, însă, că mai are șanse să obțină de la europeni acordul renegocierii vreunei părți din acord, așa cum de altfel s-a întâmplat la toate demersurile pe care le-a făcut în tot cursul lunii decembrie și prima parte a lunii ianuarie pe lângă cei 27 membri ai UE.

Drumul ales de Theresa May «este totuși îngust»

Jeremy Corbyn, liderul opoziției laburiste, a acuzat-o pe Theresa May că s-a cantonat într-o totală poziție negativistă, agăţându-se de un plan de plecare din Uniunea Europeană irealizabil. Alți parlamentari cer cu tot mai mare insistență «organizarea unor teste electorale edificatoare care să permită degajarea unui consens înainte de dezbaterea și votul din 29 ianuarie asupra moțiunii de cenzură împotriva guvernului depusă de laburiști». Dna May are de întâmpinat serioase obstacole inclusiv din partea propriei familii politice și chiar în propriul guvern. Unul dintre conservatorii cu mare influență în partid, adept fervent al Brexitului dur, Jacob Rees-Mogg, a anunțat că nu va susține decât un acord în care să nu existe clauză «backstop» referitoare la frontiera irlandeză. Alți circa 50 de deputați conservatori au avertizat că se vor opune din nou acordului Brexit, din diverse motive. Cât privește Comisia Europeană, poziția ei rămâne neschimbată, inclusiv în privința frontierei irlandeze. «Acordul de retragere a Regatului Unit, sub toate aspectele sale, inclusiv clauza backstop, este cel mai bun acord posibil», a reiterat luni negociatorul-șef din partea UE, Michel Barnier. S-a declarat însă dispus să renegocieze declarația politică ce încadrează relațiile viitoare între Marea Britanie și UE.

